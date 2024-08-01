綜合格鬥MMA 2025年震撼登場！　結合沙漠魚科技創造虛實交融新體驗

▲中華格鬥代表隊在各賽事上都有精彩亮眼表現。（圖／取自中華民國綜合格鬥協會FB）

體育中心／綜合報導

2025年1月，在台北市和平籃球館將舉辦一場前所未有的綜合格鬥盛事。這場盛事是由中華民國綜合格鬥協會和台北市政府聯合主辦的「2025台北綜合格鬥公開賽」，以及武界體育股份有限公司舉辦的「WOTD職業格鬥爭霸賽」，而這兩場賽事將在創新科技的加持下震撼登場。

這次系列賽事的亮點，不僅在於全亞洲首次舉辦由亞奧會AMMA亞洲綜合格鬥總會授權的台北公開賽，以及台灣綜合格鬥品牌WOTD五年來的重磅回歸，還有首次引入沙漠魚科技公司的尖端沈浸式投影技術。這項突破性的技術將為觀眾帶來前所未有的觀賽體驗，觀眾不僅可以欣賞到台灣選手與世界各國好手在場上激戰的英姿，還能感受到模糊虛擬與現實界限的全新感官饗宴。

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賽事現場將運用全方位的投影系統，為格鬥賽事營造出各種奇幻場景，觀眾們可以沈浸在如同身臨其境的視覺和聽覺饗宴中，選手們彷彿在熾熱的火山口或是冰天雪地中激戰，這樣的場景將大大提升比賽的戲劇性和觀賞性。

中華民國綜合格鬥協會和武界體育股份有限公司表示，這次的創新嘗試旨在吸引更多觀眾蒞臨現場，同時也為傳統格鬥運動注入新的活力，這樣的跨界合作不僅能推動體育發展，還能展現台北市在科技創新方面的實力，成為全球格鬥浪潮下的第一個重要里程碑。

這場融合賽事與科技的盛會，預計將吸引國內外大批格鬥愛好者和科技迷前來觀賞，成為一場開創先河的體育盛事，為台北市的體育發展以及整個綜合格鬥運動界掀起嶄新的一頁。