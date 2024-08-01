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3年前1張「戴資穎、依瑟儂躺地」插畫被翻出！全場爆哭：互換了

▲巴黎奧運戴資穎、依瑟儂。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運戴資穎、依瑟儂。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

羽球一姊戴資穎在2024巴黎奧運中，打小組賽最終戰時，0比2不敵好友依瑟儂。賽後依瑟儂來到小戴身邊，兩人深深擁抱、不捨落淚，小戴則祝福對方要「一直贏到最後」。這一幕令網友紛紛想起上次奧運的一張漫畫圖，當時漫畫家「順順」畫出兩人躺在彼此身邊，並為依瑟儂加上台詞，「妮一定，要贏到追（最）後喔！」今年角色互換，讓不少人也十分不捨，直呼「小戴，妳是我們的驕傲！」

漫畫家「順順」2021年曾在IG貼出一張漫畫圖，他將賽事中兩人躺在地上的一幕繪出，並為依瑟儂加上台詞，「妮一定，要贏到追（最）後喔！」當時依瑟儂也在IG分享這張圖，發文感謝並為小戴集氣，「Thank for all the lovely messages and Good Luck to Tai。」

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而在今年巴黎奧運中，這一幕的角色、台詞都互換過來了，讓台灣粉絲相當不捨。就有不少人想起這張圖，忍不住轉發直呼，「小戴，妳是我們的驕傲！」

另外，「順順」昨（7/31）日也在IG更新貼文，將兩人的對決比喻成《火影忍者》漫畫情節，「生涯第36度交手的摯友與宿命對決，並且很可能是奧運最後一次碰頭，真的辛苦小戴了，已經拚盡全力，希望你健健康康的！！不要哭。」

許多粉絲看了也不禁淚崩，「抱抱，真的跟著一起哭，小戴辛苦了，你是台灣永遠的驕傲！快好好養傷休息！期待依瑟儂之後的表現」、「直播中哭了一次，早上搭公車看見這篇文章再掉淚一次（還好旁邊沒坐人」、「剛才哭一回，看你IG，又讓我想起上一次替小戴加油，她跟小拉精彩比賽，哭慘了啦」、「嗚嗚嗚嗚，就在等你的畫，四年前四年後都很好哭。」

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關鍵字： 羽球小戴戴資穎依瑟儂奧運插畫漫畫2024奧運2024奧運羽球

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