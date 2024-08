3年前1張「戴資穎、依瑟儂躺地」插畫被翻出！全場爆哭：互換了

▲巴黎奧運戴資穎、依瑟儂。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄺郁庭/綜合報導

羽球一姊戴資穎在2024巴黎奧運中,打小組賽最終戰時,0比2不敵好友依瑟儂。賽後依瑟儂來到小戴身邊,兩人深深擁抱、不捨落淚,小戴則祝福對方要「一直贏到最後」。這一幕令網友紛紛想起上次奧運的一張漫畫圖,當時漫畫家「順順」畫出兩人躺在彼此身邊,並為依瑟儂加上台詞,「妮一定,要贏到追(最)後喔!」今年角色互換,讓不少人也十分不捨,直呼「小戴,妳是我們的驕傲!」

漫畫家「順順」2021年曾在IG貼出一張漫畫圖,他將賽事中兩人躺在地上的一幕繪出,並為依瑟儂加上台詞,「妮一定,要贏到追(最)後喔!」當時依瑟儂也在IG分享這張圖,發文感謝並為小戴集氣,「Thank for all the lovely messages and Good Luck to Tai。」

而在今年巴黎奧運中,這一幕的角色、台詞都互換過來了,讓台灣粉絲相當不捨。就有不少人想起這張圖,忍不住轉發直呼,「小戴,妳是我們的驕傲!」

另外,「順順」昨(7/31)日也在IG更新貼文,將兩人的對決比喻成《火影忍者》漫畫情節,「生涯第36度交手的摯友與宿命對決,並且很可能是奧運最後一次碰頭,真的辛苦小戴了,已經拚盡全力,希望你健健康康的!!不要哭。」

許多粉絲看了也不禁淚崩,「抱抱,真的跟著一起哭,小戴辛苦了,你是台灣永遠的驕傲!快好好養傷休息!期待依瑟儂之後的表現」、「直播中哭了一次,早上搭公車看見這篇文章再掉淚一次(還好旁邊沒坐人」、「剛才哭一回,看你IG,又讓我想起上一次替小戴加油,她跟小拉精彩比賽,哭慘了啦」、「嗚嗚嗚嗚,就在等你的畫,四年前四年後都很好哭。」