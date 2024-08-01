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2張圖看中華隊巴黎奧運第6日賽程　麟洋配、林昀儒爭4強

▲▼中華代表團巴黎奧運第6日賽程。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第6日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團本屆巴黎奧運首面獎牌總算出爐，拳擊美少女吳詩儀闖進4強保銅，今(1)日則有羽球男雙衛冕軍「麟洋配」、桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜、台灣網球天后謝淑薇攜手曹家宜等人馬要爭奪4強門票，若能晉級距離替我國再添獎牌就又更近一步。

▲▼中華代表團巴黎奧運第6日賽程。（圖／記者游郁香製）

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▲中華代表團巴黎奧運第6日賽程。（圖／記者游郁香製）

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟本屆巴黎奧運從「死亡Ｄ組」突圍，4連勝分組第1晉級8強，強勢表現振奮國人，他們今日8強賽的對手是世界第23的泰國組合蘇柏(Supak Jomkoh)、吉丁努彭(Kittinupong Kedren)，雙方生涯5次交手，全都由麟洋配勝出，且都是直落2過關，擁有絕對的對戰優勢。

▲▼麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝，全場最後時刻高喊台灣替他們應援 。（圖／中華奧會提供）

▲麟洋配李洋、王齊麟小組賽4連勝晉級 。（圖／中華奧會提供）

我國桌球一哥林昀儒混雙雖止步8強，但在男單連過3關，狀態相當火燙，無論開局領先或落後，他每每在局末有關鍵演出力壓對手，但他今日8強賽要對上地主第3種子右手「直拍」新星F.勒布朗(Felix Lebrun)。

▲▼林昀儒男單首輪比賽，以4比1晉級32強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒男單8強賽有考驗。（圖／達志影像／美聯社）

年僅17歲的「眼鏡弟」F.勒布朗是桌壇近年竄出的超新星，林昀儒過去3次與他對決，僅2022年杜哈挑戰賽獲勝，去年新加坡大滿貫賽、今年世團賽都遭直落3輸球，對戰成績以1勝2敗落居下風。

桌球一姐鄭怡靜8強賽也遭逢強敵，要與中國世界球后孫穎莎狹路相逢，想爭獎牌就得先過「莎莎」這一關。

▲▼謝淑薇,曹家宜。（圖／路透）

▲謝淑薇、曹家宜。（圖／路透）

台灣網球天后謝淑薇與曹家宜，日前在女雙16強賽收到退賽禮而直抵8強，兩人今日要與捷克組合穆霍娃(Karolína Muchova)、諾斯科娃(Linda Noskova)爭搶4強門票。

另外，「抗癌女王」陳念琴也將出戰女子拳擊66公斤級16強賽，對手是巴西女將桑托斯(Barbara Maria dos Santos)。

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