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快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

▲▼李洋,王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕軍的「麟洋配」李洋、王齊麟，預賽雖被分在「死亡」D組，但他們打出強勢表現，拉出3連勝暫居小組第1，今(31)日在小組賽最終戰，交手中國組合歐烜屹、劉雨辰，終場以17比21、21比17、24比22，歷經65分鐘激戰取得4連勝，分組第1晉級8強。

由於世界羽聯(BWF)算錯積分，導致本屆奧運羽球男雙「多一組」選手，變成有17組選手參賽，麟洋配被分到有5組選手的死亡D組，不過他們小組賽連續撂倒日本2021年世錦賽金牌保木卓朗、小林優吾、丹麥第一男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)和世界第47的美國組合邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)，拉出3連勝，暫居分組第1。

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麟洋配今日迎來小組賽最終戰，面對2勝1敗的世界第9中國組合歐烜屹、劉雨辰，李洋、王齊麟開賽1比4落後，還未進入狀況，出現發球失誤和擊球出界，調整狀態後追到5比7，隨後又連丟3分，以6比11進入技術暫停。下半局靠著李洋的重扣，將分差縮小到10比13，李洋連續過網急墜得分，麟洋配扳成16平，可惜隨後連丟3分，以17比21讓出首局。

▲▼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋以2比1擊退丹麥。（圖／路透）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

來到第2局，麟洋重整旗鼓，打出3比1攻勢提振士氣，但對手緊追不捨，王齊麟在地上連救3球，還是讓中國組合追到3比4，所幸麟洋配沒有亂了陣腳，再拉開6比3領先，再擴大分差到10比4，以11比7進入技術暫停。進入下半局，麟洋配持續保持領先，李洋輕輕一點得分，將比數改寫為16比10，李洋前場壓制奏效，後場重扣也得分，以20比15取得5個局點，21比17拿下關鍵一局。

20：45更新）麟洋配拿下第2局後，就算這一戰1比2輸球，戰績3勝1敗，勝局7、敗局3，淨勝4局，而中國2比1贏球，戰績也是3勝1敗，勝局6、敗局3，淨勝僅3局，不及麟洋配，這場勝敗現在只會影響麟洋配是分組第1還是第2。

20：51更新）另一場賽前2勝1敗的丹麥直落2擊敗已被淘汰的日本，戰績3勝1敗，勝局7、敗局2，淨勝5局。

21：07更新）麟洋配第3局與中國組合持續拉鋸，下半局一度拉開15比12、3分領先，但對手緊追不捨，雙方回到16平，可惜麟洋配局末連續失分，落入19比17的劣勢，還好決勝時刻連拿關鍵2分，比數回到19平，反以20比19取得賽末點。

不過麟洋配最後時刻連續幾個賽末點都沒能拿下，比數來到22平，隨後再以23比22取得第4個賽末點，終於以24比22辛苦贏得這一勝。麟洋配終場以總局數2比1取得4連勝，D組第1之姿前進8強。

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