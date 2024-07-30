快訊／林子翔碰南韓「大魔王」金優鎮　0比6落敗無緣16強

▲林子翔。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

中華射箭男團昨(29)日錯失頒獎台，「F3」戴宇軒、林子翔和湯智鈞今(30)日輪番在個人賽登場，打頭陣的戴宇軒止步32強，隨後上陣的林子翔首輪6比2過關，32強賽就碰上南韓「大魔王」頭號種子金優鎮，林子翔無畏挑戰，首局就射出2支10分箭，但對手實力極為強大，3局狂射8支10分箭，林子翔終場以總分0比6落敗，無緣16強。

林子翔首次參加奧運，昨日男團不敵中國隊止步8強後，他自責表示，「簡單來說，就是我的問題，這場落敗我來扛。」他坦言，求好心切調整太多而沒把握住機會，誓言在個人賽「討回來」。

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▲金優鎮（中）連3屆奧運帶領南韓射箭男團摘金。（圖／達志影像／美聯社）

林子翔64強淘汰賽對上西班牙27歲選手岡薩雷斯(Pablo Acha AchaGonzalez)，展現強大氣場，共射出4支10分箭，以6比2挺進32強。次輪就強碰南韓「大魔王」頭號種子金優鎮，金優鎮連3屆奧運幫助南韓男團摘金，被戲稱「跟鬼一樣」強，生涯獨缺奧運個人賽金牌。

儘管對手非常強大，但對林子翔來說，這是一次寶貴的對戰經驗。今日對決由金優鎮先攻，兩人開賽首支箭都是10分，未料林子翔第2支失誤僅7分，第3支調整後拿下10分，以27比30讓出此局，積點0比2落後。第2局，林子翔拿下28分，仍不敵對手的29分，陷入0比4落後。

來到第3局，林子翔連2支9分箭，最後一支僅8分，金優鎮繼續連發了3支10分箭，林子翔最終以0比6落敗。