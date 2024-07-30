讓世界看到台灣特色！　「珍珠奶茶」徽章超可愛超搶手

▲巴黎奧運中華奧會「珍珠奶茶」徽章。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

2024巴黎奧運正如火如荼展開當中，除了比賽精彩之外，場外活動更是不可少，其中每屆大型賽會的例行公事「交換徽章」，更是各國運動員、媒體以及志工們互相認識、聯絡感情的最大管道，中華奧會今年別出心裁，設計出一款Q版「珍珠奶茶」徽章，除了可愛之外，還不失台灣特色，成為奧運會上最搶手的紀念品之一！

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▲巴黎奧運徽章。（圖／記者簡名杉攝）

本次奧運中華奧會屏棄了以往的制式化會旗徽章，設計了三款新徽章，長型徽章及梅花徽章雖然仍保有中華奧會會旗，但增添了許多設計感。

最特別的是今年最新的「珍珠奶茶」徽章，除了把最具台灣特色的珍珠奶茶Q版之外，還藏著小小的中華隊會旗與巴黎鐵塔，讓這個徽章除了可愛，又具有許多用心的小巧思，讓各國運動員、代表都虎視眈眈，看到就頻頻詢問，「能不能交換？」這三款徽章都是採取「磁吸式」的徽章，跟舊款「別針式」的徽章又更加不一樣。





除了徽章之外，還有一款台灣當地特色的茄芷袋造型像膠吊飾，奧會提供這四項紀念小物供參賽的代表隊，以及赴巴黎採訪的台灣媒體能跟各國代表交流，除此之外，在巴黎文化奧運的臺灣場，每天也都有限量200份，包含這四項紀念小物的福袋，送給前去參觀的各國民眾們。

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

中華隊著名的「社交達人」跨欄好手彭名揚，從進駐選手村之後，就已經跟各國代表換到超過40顆不同國家的徽章，另外射箭新生代好手邱意晴的證件帶同樣掛滿了跟各國代表交換的徽章，「金光閃閃」超級亮眼。

▲中華隊新生代射箭好手邱意晴證件帶掛滿徽章。（圖／記者簡名杉攝）