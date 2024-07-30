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日本體操女團「少了王牌隊長」仍進決賽！　賽後4人突擺神祕姿勢

【巴黎奧運】少了王牌隊長沒差！日本體操女團闖決賽　4人突擺「神祕姿勢」含義曝光

圖、文／鏡週刊

日本女子體操代表隊征戰奧運，儘管發生陣中王牌、隊長因違規吸菸及喝酒被辭退狀況，她們仍齊心用好表現挺進決賽。其中，她們賽後於鏡頭前做出「神祕姿勢」，瞬間引發網友討論，背後含義也曝光。

日本女子體操代表隊今年首度全以青少年（未滿20歲）組成，劍指獎牌，未料巴黎奧運開幕前，陣中王牌，同時身為隊長的宮田笙子（19歲），卻被爆未成年吸菸及喝酒，最終被退出國家隊，遣送回日本，奧運夢碎。

【巴黎奧運】少了王牌隊長沒差！日本體操女團闖決賽　4人突擺「神祕姿勢」含義曝光

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▲日本女子體操代表隊4名小將，資格賽中拿總分排第5名晉級決賽。（翻攝自X@GymnasticsJapan）

女子體操團體資格賽本月28日登場，剩餘4名小將牛奧小羽、岡村真、中村遙香及岸里奈並未怯場，最終以162.196分排名第5，挺進30日的決賽。

值得一提的是，她們賽後於媒體鏡頭前，突然做出「謎樣姿勢」，引發社群媒體上熱議及轉發。畫面中可見，她們雙腳打開，右手朝下、左手朝上並彎曲著，搭配著開心笑容，似乎在模仿著什麼。

【巴黎奧運】少了王牌隊長沒差！日本體操女團闖決賽　4人突擺「神祕姿勢」含義曝光

▲日本女子體操代表隊4人擺出謎樣姿勢，引發網友討論。（翻攝自X@livedoornews）

日媒也公布正確答案，原來是模仿日本體操協會的標誌，也象徵著就算發生隊長意外缺席情況，她們仍齊心向前。

不少網友笑說「開心選手享受奧運」「很有趣」「隊上氣氛很好」「原來是這個圖案」「想到基紐戰隊（動畫《七龍珠》中角色）」；不過也有人藉機酸說，想必這時隊長正「吸菸」看著電視吧。

【巴黎奧運】少了王牌隊長沒差！日本體操女團闖決賽　4人突擺「神祕姿勢」含義曝光
▲日本體操協會標誌。（翻攝自X@GymnasticsJapan）

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關鍵字： 體操奧運日本體育網友日本體操

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