快訊／新北國王宣布楊敬敏離隊　毛加恩：很多感謝的話還沒說出口

▲新北國王宣布楊敬敏正式離隊。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（30日）宣布楊敬敏正式離隊，結束3年合作關係。「阿美戰士」楊敬敏是國王成軍首年成員之一，曾連2季贏得年度MVP，今年則幫助國王奪得隊史首冠，對於楊敬敏離隊，總經理毛加恩表達不捨，「還有很多感謝的話還沒說出口。期待他未來的發展順利，帶給各位台灣籃球更多精彩的表現與傳承。」

身為「黃金世代」成員的楊敬敏，首個賽季加入國王就展現寶刀未老的身手，不僅拿下年PLG 第2季度最有價值球員、年度第1隊的殊榮，也以場均21.2分拿下本土得分王，更是在第3季連霸年度MVP，3度獲選年度第一隊，都是聯盟首位達成此紀錄的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

剛滿40歲的楊敬敏，依舊保持絕佳的身手，不斷的在賽場上展現殺手本色，是新北國王在23-24賽季能拿下年度總冠軍的關鍵球員。

國王在聲明中提到，楊敬敏是陣中的精神領袖，本季結束後雙方取得共識，結束3年的合作關係，「感謝敏哥這3年來替禁衛軍建立許多豐功偉業，自律以及嚴謹的訓練態度也為禁衛軍的年輕球員樹立榜樣，祝福未來一切順利。」

總經理毛加恩也表達不捨，「敏哥是新北國王創隊時簽下的第一位明星球員，當時的禁衛軍非常需要一位這樣資深且具有主宰力的好手，楊敬敏在來到國王的第一個賽季完全展現這樣的能力，從第一年強勢的起步到今年的奪冠，敏哥可以說是功不可沒，還有很多感謝的話還沒說出口，但很謝謝他一起為球迷們創造許多很棒的回憶，今年也看到敏哥的身手依舊，期待他未來的發展順利，帶給各位台灣籃球更多精彩的表現與傳承。」