賴主恩奧運吞敗　LINE「6個字」回應老婆！她當場爆哭

▲台灣拳擊好手賴主恩今在巴黎奧運男子63.5公斤級賽事吞敗，無緣晉級。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

中華隊拳擊好手「涼山拳王」賴主恩今（30日）在巴黎奧運拳擊男子 63.5 公斤級 16 強賽中吞敗，無緣前進 8 強。賽後，賴主恩老婆在社群平台 Threads 上公開了賴主恩傳給她的訊息，短短 6 個字讓她當場爆哭。

賴主恩今天在巴黎奧運拳擊男子 63.5 公斤 16 強，以 2 比 3 惜敗哈薩克好手穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr），提前止步。

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▲賴主恩巴黎奧運16強止步，賽後短短 6 個字感動妻子 。（圖／翻攝自Threads／loec.july.23）

賴主恩的妻子在他落敗後，於LINE上安慰他，「謝謝你，給我了一場很棒很棒的比賽」、「老公不可以偷哭喔。」結果賴主恩回應了 6 個字：「老婆，盡全力了。」

賴主恩老婆隨後在 Threads 上發文表示，「短短的六個字，讓我哭爆。身為運動員的你，非常棒，非常辛苦，能夠再次站在奧運殿堂上很不容易，所以千萬千萬不要自責，我會很心疼。」

她也向賴主恩喊話，「這一路走來，你的辛苦和努力我全都看見，賴主恩，你是我一直以來的驕傲，謝謝你，我愛你。」

▼賴主恩奧運失利，妻子收到短訊爆哭 。（圖／翻攝自Threads／loec.july.23）