台鋼獵鷹新賽季首位洋將鉑金報到　打造更全面的戰力

▲台鋼獵鷹首位洋將鉑金（Nick Perkins）。（圖／台鋼獵鷹提供）

體育中心／綜合報導

為迎戰嶄新的賽季，台鋼獵鷹球團努力打造更加全面的戰力，今天（30日）宣佈簽下24-25賽季首位洋將鉑金（Nick Perkins），鉑金為美國籍大前鋒，身高203公分，體重115公斤，新賽季將披上33號球衣，為獵鷹全力奮戰。

鉑金畢業於NCAA一級學校紐約州立大學水牛城分校，在學期間曾3度拿下NCAA的中美洲協會（Mid-American Conference，簡稱MAC）年度最佳第六人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢業後他曾到日本效力B.LEAGUE聯盟第3級球隊新潟天鵝BB，場均攻下20.4分，10籃板，投籃命中率50.8%，也曾到義大利的義甲聯賽征戰3個賽季。

23-24賽季鉑金加入波多黎各BSN聯賽（Baloncesto Superior Nacional）印地安人隊（Indios de Mayaguez），場均貢獻18分，6.6籃板，投籃命中率50.2%，三分球命中率則為35.7%。

總教練柯納（Raoul Korner）指出，「鉑金是一位強壯、具備良好運動能力，且在攻防兩端都擁有出色表現的球員，而敏捷的速度，再加上臂展長度優勢，也使鉑金成為球場上具有影響力的選手。另外鉑金的全面性球風將使獵鷹在攻防兩端打得更快速、積極，期待鉑金的加入球隊強度能更上一層樓！」