日本依然第一！奧運「最新排名」揭曉　美國拿牌破20面

▲巴黎奧運日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運會進行得如火如荼，各國選手為了榮譽與夢想，奮力拼搏。截至第三天結束，日本隊以6金2銀4銅暫居榜首。

目前日本隊以6枚金牌、總計12枚獎牌的成績持續排在第一名；東道主法國隊緊隨其後，儘管金牌數量稍低，但以5金8銀3銅的總計16枚獎牌高居榜眼；中國隊則位居第三位，擁有5枚金牌、總共12枚獎牌。

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除了上述三強之外，美國隊的表現也頗具看點，雖然獎牌總數達到20面，包括3金8銀9銅，但由於金牌數量較少，目前排名第六。

此外，澳洲隊以5金4銀，總計9面獎牌排名第四；南韓隊則憑藉5枚金牌和總計9枚獎牌位居第五位。

以下是目前的獎牌榜單：