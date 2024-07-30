2張圖看中華隊巴黎奧運第4日賽程　王冠閎登場、麟洋配拚3連勝

▲中華代表團巴黎奧運第4日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團在巴黎奧運前3日賽程中獎牌還未開張，第4日的爭牌希望落在男子不定向飛靶好手楊昆弼身上，他在資格賽首日暫居第11，今(30)日要力拚擠進前6名取得決賽門票。另外，「台灣蝶王」王冠閎也將在今日登場，他本屆能否更上一層樓，突破上屆東京奧運所創的全國紀錄，備受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台灣蝶王」王冠閎。（圖／中華民國游泳協會提供）

我國首位取得巴黎奧運門票的選手，男子不定向飛靶好手楊昆弼，昨(29)日在資格賽第1階段3局射下72分，2、3兩局都是滿靶25分，暫居第11。個人第3度奧運之旅喊話要奪金的楊昆弼，今日要力拚挺進前6名，前進最終決賽。

▲中華代表團巴黎奧運第4日賽程。（圖／記者游郁香製）

羽球男雙小組賽被分在「死亡之組」的「麟洋配」李洋、王齊麟，由於所在的D組多1對選手，必須打4場小組賽，身為奧運男雙衛冕軍的他們，前2場分別擊敗日本與丹麥組合，今日換交手世界第47的美國組合邱愷翔、尤安(Joshua Yuan)，尋求小組賽3連勝。

▲「麟洋配」李洋、王齊麟。（圖／路透）

李洋透露，「組別越多，變數越大，只能說(晉級)機率變高，但現在還不好講。美國場地適應最好，至於我們自己還是接發球節奏要適應。」

▲王冠閎。（圖／記者杜奕君攝）

「台灣蝶王」王冠閎今日也將登場，他去年在杭州亞運鍍銀，終結中華隊25年來在亞奧運賽場的獎牌荒，今年第2次來到奧運殿堂，揮別先前錯過藥檢的陰霾，將在花都力拚再創佳績，他上屆東京奧運突破200公尺蝶式的全國紀錄，本屆會帶來什麼樣的表現，受到各界高度關注。

被美國知名媒體《運動畫刊》看好有望摘金的拳擊女將黃筱雯，今日將出戰女子54公斤16強賽，對手是連續參加3屆奧運的保加利亞選手佩特洛娃(Stanimira Petrova)。