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荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

▲荷蘭泳將阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）。（圖／達志影像）

▲荷蘭泳將阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）。（圖／達志影像，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2024年巴黎奧運在近期開打，引發一波觀賽熱潮，其中來自荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）意外走紅，而他引人注目的原因除了比賽中的表現外，還有他穿著了一件「看起來就像沒穿」的泳褲，讓該畫面瞬間在網路引發瘋傳，就連本人都無奈笑稱「這不是我來奧運的目的」。

28歲的阿爾諾·卡明哈27日在男子100公尺蛙泳比賽中，以59.12秒的成績獲得第二名，但令不少人注意的是，當天他穿著了一件肉色、橙色相間的泳褲，下水後的泳褲變得半透明，在某些角度下看起來就像是沒穿，彷彿赤身裸體參加賽事。

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▲荷蘭泳將阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）。（圖／達志影像）

畫面在網路曝光後，瞬間引發大量關注，不少網友紛紛表示「這是合法的嗎？」、「免費仔看得很開心」、「總之帥就不會錯」、「我覺得他只穿泳褲很奇怪」，也有網友認為，橙色圓點的設計可能只是荷蘭藝術的一種表現。對此，阿爾諾·卡明哈則在社群尷尬回應，「這不是我來奧運的目的」。

事實上，阿爾諾·卡明哈從小就從事救生活動，直到2012年才開始練習競技游泳。2016年時，教練邀請他進入國家隊，他也在2017年於丹麥哥本哈根進行的「歐洲短池游泳錦標賽」中，奪下男女混合4×50公尺接力項目的金牌。

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