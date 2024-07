荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

▲荷蘭泳將阿爾諾·卡明哈(Arno Kamminga)。(圖/達志影像,下同)

記者閔文昱/綜合報導

2024年巴黎奧運在近期開打,引發一波觀賽熱潮,其中來自荷蘭的游泳選手阿爾諾·卡明哈(Arno Kamminga)意外走紅,而他引人注目的原因除了比賽中的表現外,還有他穿著了一件「看起來就像沒穿」的泳褲,讓該畫面瞬間在網路引發瘋傳,就連本人都無奈笑稱「這不是我來奧運的目的」。

28歲的阿爾諾·卡明哈27日在男子100公尺蛙泳比賽中,以59.12秒的成績獲得第二名,但令不少人注意的是,當天他穿著了一件肉色、橙色相間的泳褲,下水後的泳褲變得半透明,在某些角度下看起來就像是沒穿,彷彿赤身裸體參加賽事。

畫面在網路曝光後,瞬間引發大量關注,不少網友紛紛表示「這是合法的嗎?」、「免費仔看得很開心」、「總之帥就不會錯」、「我覺得他只穿泳褲很奇怪」,也有網友認為,橙色圓點的設計可能只是荷蘭藝術的一種表現。對此,阿爾諾·卡明哈則在社群尷尬回應,「這不是我來奧運的目的」。

Genuine thoughts based on the Dutch swim trunks



1. Netherlands must be a fan of Aboriginal dot paintings

2. I also thought it was weird he was only wearing speedos

3. How very patriotic that he would develop orange Chicken Pox#OlympicGames #Swimming pic.twitter.com/mJ753OqlKr