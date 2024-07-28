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加起來「104歲」對決！　網友：運動與年齡無關

▲58歲華裔桌球好手曾之穎（Zeng Zhiying）今年首度代表智利挺進奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲58歲華裔桌球好手曾之穎（Zeng Zhiying）今年首度代表智利挺進奧運。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運桌球女子單打項目出現加總「104歲」的對決，由58歲的華裔智利選手曾之穎，對上46歲的黎巴嫩選手薩哈基安（Mariana Sahakian），網友也紛紛讚賞，「運動與年齡無關。」

在女子單打預賽中，曾之穎首局以11比4先下一城，但薩哈基安從第2局開始連贏4局，收下本場比賽勝利。2位選手在桌球界都屬「年長」，雖然動作比起年輕選手來說較緩慢，但雙方仍進行十分激烈的對戰，現場觀眾也報以熱烈的掌聲。

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曾之穎出生於中國，從小學習桌球，並在1989年前往智利當教練，就此定居智利。2019年曾復出擔任選手，但疫情影響計劃，直到去年她代表智利參加泛美運動會奪下銅牌後，吸引眾多粉絲，她也順利在今年參加奧運。

據《美聯社》報導，當時曾之穎坦言，「從沒想過能參加奧運，以前只把運動當娛樂消遣。」而她在賽後也透露自己感到非常興奮、緊張、恐懼，但教練跟她說這只是一場比賽，自己才稍微冷靜下來。

對於加總104歲的對決，網路上也湧現許多驚訝和稱讚的評論，「這項運動果然與年齡無關」、「年齡只是數字」、「看完比賽真想打桌球」。

▲46歲黎巴嫩選手薩哈基安（Mariana Sahakian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲46歲黎巴嫩選手薩哈基安（Mariana Sahakian）。（圖／達志影像／美聯社）

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