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美國男籃巴黎首練！杜蘭特秀暴扣有望復出　讚柯瑞「回答」很棒

記者游郁香／綜合報導

美國男籃今(25)日在巴黎進行首次團隊訓練，因小腿傷勢5場熱身賽都缺陣的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，參與了5對5對抗訓練，大秀單手暴扣，看起來移動順暢，主帥柯爾(Steve Kerr)日前信心十足告訴大家，他一點也不擔心KD可能無法在巴黎奧運上陣。若一切順利，NBA三大天王很快就會合體。

▲▼美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

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杜蘭特今夏將追求個人奧運第4金，目前他與「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)都是3枚奧運金牌並列隊史第1。杜蘭特奧運生涯共拿下435分，場均19.6分，是美國隊史得分王，總籃板數118個、封阻16個則名列第3，71次助攻排在第4。

杜蘭特擁有美國奧運男籃3個最高的場均得分，包括在東京奧運創下的20.7分，他也是美國隊上屆奧運能奪金的最大功臣。他先前曾發下豪語，「我想要真正展示我們(美國隊)球員的宰制力，像是贏對手40、50分，我想做到這一點。」

▲▼美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

不過杜蘭特在美國隊集訓期間受到小腿傷勢困擾，5場熱身賽都作壁上觀，詹皇的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)甚至爆料，美國隊恐得在少了杜蘭特的情況下迎來巴黎奧運首戰，結果這則報導惹惱了杜蘭特本人，他也在今日的團隊訓練中，「打臉」認為他可能無法上陣的傳聞。

▲▼美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

美國隊今日首次在巴黎進行5對5訓練，杜蘭特參與其中，還大秀單手暴扣，在場上移動順暢，《The Athletic》提出大家都想知道的問題，「這是否意味著我們很快能見到他回歸比賽呢？」

根據主帥柯爾的說法，杜蘭特前一天在無碰撞練習中，進行大量跑動與投籃，感覺非常棒，他今日也如期參與對抗訓練，看來一切進展順利。

杜蘭特今日還與昔日「宇宙勇」搭檔柯瑞(Stephen Curry)一起參加官方記者會。被問到最期待與誰對戰，柯瑞回答，「任何在金牌戰中的對手。」杜蘭特在一旁點評，「真棒的回答。」柯瑞轉頭向他道謝，說完兩人和在場的媒體都笑了。

▲▼美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃柯瑞、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

兩人也被問到，陣中效力今年NBA總冠軍隊塞爾提克的成員，是否提起過「冠軍」一事，杜蘭特秒回，「一點也沒有。」柯瑞則打趣說道，「如果坦圖(Jayson Tatum)每次走進來都說，『冠軍來了！』那就太瘋狂了。」

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃2024奧運國際美國男籃柯瑞杜蘭特NBA

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