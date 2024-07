美國男籃巴黎首練！杜蘭特秀暴扣有望復出　讚柯瑞「回答」很棒

記者游郁香/綜合報導

美國男籃今(25)日在巴黎進行首次團隊訓練,因小腿傷勢5場熱身賽都缺陣的2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant),參與了5對5對抗訓練,大秀單手暴扣,看起來移動順暢,主帥柯爾(Steve Kerr)日前信心十足告訴大家,他一點也不擔心KD可能無法在巴黎奧運上陣。若一切順利,NBA三大天王很快就會合體。

杜蘭特今夏將追求個人奧運第4金,目前他與「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)都是3枚奧運金牌並列隊史第1。杜蘭特奧運生涯共拿下435分,場均19.6分,是美國隊史得分王,總籃板數118個、封阻16個則名列第3,71次助攻排在第4。

杜蘭特擁有美國奧運男籃3個最高的場均得分,包括在東京奧運創下的20.7分,他也是美國隊上屆奧運能奪金的最大功臣。他先前曾發下豪語,「我想要真正展示我們(美國隊)球員的宰制力,像是贏對手40、50分,我想做到這一點。」

不過杜蘭特在美國隊集訓期間受到小腿傷勢困擾,5場熱身賽都作壁上觀,詹皇的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)甚至爆料,美國隊恐得在少了杜蘭特的情況下迎來巴黎奧運首戰,結果這則報導惹惱了杜蘭特本人,他也在今日的團隊訓練中,「打臉」認為他可能無法上陣的傳聞。

美國隊今日首次在巴黎進行5對5訓練,杜蘭特參與其中,還大秀單手暴扣,在場上移動順暢,《The Athletic》提出大家都想知道的問題,「這是否意味著我們很快能見到他回歸比賽呢?」

根據主帥柯爾的說法,杜蘭特前一天在無碰撞練習中,進行大量跑動與投籃,感覺非常棒,他今日也如期參與對抗訓練,看來一切進展順利。

杜蘭特今日還與昔日「宇宙勇」搭檔柯瑞(Stephen Curry)一起參加官方記者會。被問到最期待與誰對戰,柯瑞回答,「任何在金牌戰中的對手。」杜蘭特在一旁點評,「真棒的回答。」柯瑞轉頭向他道謝,說完兩人和在場的媒體都笑了。

兩人也被問到,陣中效力今年NBA總冠軍隊塞爾提克的成員,是否提起過「冠軍」一事,杜蘭特秒回,「一點也沒有。」柯瑞則打趣說道,「如果坦圖(Jayson Tatum)每次走進來都說,『冠軍來了!』那就太瘋狂了。」

