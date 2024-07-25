運動雲

>

納達爾次輪恐強碰喬帥、雙打對手比他老　前球王穆雷奧運後退休

▲▼ 網壇兩大天王喬科維奇（Novak Djokovic）與納達爾（Rafael Nadal ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲網壇兩大天王喬科維奇與納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)生涯在紅土大滿貫橫掃14冠，他在個人的奧運最後一舞「雙線出擊」，男單首輪對手是世界第83的匈牙利選手富克索維奇(Marton Fucsovics)，如果晉級，次輪很可能就要對決另一網壇天王喬科維奇(Novak Djokovic)。

▲▼西班牙蠻牛納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲西班牙蠻牛納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

38歲的納達爾曾在2008年北京奧運單打、2016年里約奧運雙打摘金，他將在熟悉的羅蘭加洛斯球場迎來個人奧運最後一舞，他生涯14度在這個場地奪得法網冠軍，有著「紅土天王」的稱號，本屆巴黎奧運男單，他首輪要對上匈牙利選手富克索維奇，次輪很可能就要與另一位天王喬科維奇狹路相逢。

因為義大利球王辛納(Jannik Sinner)退賽而成為本屆奧運男單頭號種子的喬帥，在奧運舞台最佳成績是2008年北京奧運贏得單打銅牌，擁有24座大滿貫冠軍的他還在尋求個人奧運首金，他首輪對手是澳洲選手埃布登(Matthew Ebden)。

▲「小蠻牛」艾卡拉茲力克喬科維奇溫網男單連霸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小蠻牛」艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

今年連奪法網與溫網男單冠軍的「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，首輪對手是世界第275的黎巴嫩選手哈比卜(Hady Habib)，狀態極佳的「小蠻牛」被視為男單金牌熱門人選之一。

▲▼西班牙大小蠻牛，納達爾與艾卡拉茲。（圖／翻攝自X）

▲西班牙大小蠻牛，納達爾與艾卡拉茲。（圖／翻攝自X）

艾卡拉茲還將在雙打項目合拍納達爾，「大小蠻牛」夢幻合體，兩人男雙首戰要對戰「年邁」的阿根廷組合，40歲的岡薩雷斯(Maximo Gonzalez)與36歲的摩爾泰尼(Andres Molteni)。

▲▼前英國球王穆雷。（圖／VCG）

▲前英國球王穆雷。（圖／VCG）

兩屆奧運單打金牌、前英國球王穆雷(Andy Murray)則將在巴黎奧運後結束生涯，他因為溫網前動手術去除背部囊腫，最終退出了單打賽事，只與埃文斯(Dan Evans)一起參加雙打比賽。

另外，36歲德國資深女網名將克伯(Angelique Kerber)，也將在巴黎奧運後退休，她曾贏得3座大滿貫女單冠軍，在2016年里約奧運單打鍍銀，她此次首輪要碰上日本4屆大滿貫冠軍得主大坂直美。

關鍵字： 2024奧運2024奧運網球納達爾喬科維奇穆雷2024奧運國際

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華射箭「F3」巴黎奧運出擊　男團上半場暫居排名賽第4位

快訊／中華射箭「F3」巴黎奧運出擊　男團上半場暫居排名賽第4位

颱風來襲屏東中信園區積水　彭政閔發文提醒注意安全

颱風來襲屏東中信園區積水　彭政閔發文提醒注意安全

史上第二高薪教頭　紅襪3年7億延長合約續留柯拉

史上第二高薪教頭　紅襪3年7億延長合約續留柯拉

快訊／台中市明天停班停課　台鋼、中信之戰確定延賽

快訊／台中市明天停班停課　台鋼、中信之戰確定延賽

巴黎奧運開幕倒數3天　體育風暴席捲浪漫花都

巴黎奧運開幕倒數3天　體育風暴席捲浪漫花都

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

中華U17女籃世界盃拿第10　總教練許秀勉滿意：所有人拚到最後

中華U17女籃世界盃拿第10　總教練許秀勉滿意：所有人拚到最後

MLB／意外！布朗擊敗坎普　國聯MVP獎落釀酒人

MLB／意外！布朗擊敗坎普　國聯MVP獎落釀酒人

徒手擋球還好沒骨裂！　威能帝醫院檢查只是挫傷

徒手擋球還好沒骨裂！　威能帝醫院檢查只是挫傷

電豹女5名新血閃耀亮相　果果與中職樂天女孩曲羿是親姊妹

電豹女5名新血閃耀亮相　果果與中職樂天女孩曲羿是親姊妹

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

熱門新聞

快訊／中華射箭「F3」巴黎奧運出擊　男團上半場暫居排名賽第4位

颱風來襲屏東中信園區積水　彭政閔發文提醒注意安全

史上第二高薪教頭　紅襪3年7億延長合約續留柯拉

快訊／台中市明天停班停課　台鋼、中信之戰確定延賽

巴黎奧運開幕倒數3天　體育風暴席捲浪漫花都

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華射箭男團　巴黎奧運排名賽暫居第4位

2屏東中信園區積水　彭政閔發提醒

3史上第二高薪教頭　紅襪續留柯拉

4台中市明天停班　台鋼、中信延賽

5巴黎奧運倒數3天　體育風暴席捲花都

最新新聞

1台南市明天停班停課　龍獅戰延期

2巴黎奧運中華射箭男團　排名賽第5位

3楊勇緯奧運籤表出爐　4強恐碰兩強敵

4中華射箭男團　巴黎奧運排名賽暫居第4位

5納達爾恐強碰喬帥　前球王穆雷最終戰

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

中華隊奧運選手證及媒體證開卡過程

新北國王TPBL首輪第7順位選中陳將双　他缺席選秀會

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

老婆親自送「生日編髮」祝福　賴主恩出征巴黎奧運挑戰自我極限

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366