納達爾次輪恐強碰喬帥、雙打對手比他老　前球王穆雷奧運後退休

▲網壇兩大天王喬科維奇與納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)生涯在紅土大滿貫橫掃14冠，他在個人的奧運最後一舞「雙線出擊」，男單首輪對手是世界第83的匈牙利選手富克索維奇(Marton Fucsovics)，如果晉級，次輪很可能就要對決另一網壇天王喬科維奇(Novak Djokovic)。

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▲西班牙蠻牛納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

38歲的納達爾曾在2008年北京奧運單打、2016年里約奧運雙打摘金，他將在熟悉的羅蘭加洛斯球場迎來個人奧運最後一舞，他生涯14度在這個場地奪得法網冠軍，有著「紅土天王」的稱號，本屆巴黎奧運男單，他首輪要對上匈牙利選手富克索維奇，次輪很可能就要與另一位天王喬科維奇狹路相逢。

因為義大利球王辛納(Jannik Sinner)退賽而成為本屆奧運男單頭號種子的喬帥，在奧運舞台最佳成績是2008年北京奧運贏得單打銅牌，擁有24座大滿貫冠軍的他還在尋求個人奧運首金，他首輪對手是澳洲選手埃布登(Matthew Ebden)。

▲「小蠻牛」艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

今年連奪法網與溫網男單冠軍的「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)，首輪對手是世界第275的黎巴嫩選手哈比卜(Hady Habib)，狀態極佳的「小蠻牛」被視為男單金牌熱門人選之一。

▲西班牙大小蠻牛，納達爾與艾卡拉茲。（圖／翻攝自X）

艾卡拉茲還將在雙打項目合拍納達爾，「大小蠻牛」夢幻合體，兩人男雙首戰要對戰「年邁」的阿根廷組合，40歲的岡薩雷斯(Maximo Gonzalez)與36歲的摩爾泰尼(Andres Molteni)。

▲前英國球王穆雷。（圖／VCG）

兩屆奧運單打金牌、前英國球王穆雷(Andy Murray)則將在巴黎奧運後結束生涯，他因為溫網前動手術去除背部囊腫，最終退出了單打賽事，只與埃文斯(Dan Evans)一起參加雙打比賽。

Andy Murray and Angelique Kerber retiring at the same #Olympics. That's a wow.



Both were No. 1 and won 3 majors (all but the French Open). Both were amazing movers and counterpunchers.



Both will be automatic Hall of Famers, quite likely in the same induction class#getty pic.twitter.com/gkKvsJiVlU — Christopher Clarey ???????? ???????? ???????? (@christophclarey) July 25, 2024

另外，36歲德國資深女網名將克伯(Angelique Kerber)，也將在巴黎奧運後退休，她曾贏得3座大滿貫女單冠軍，在2016年里約奧運單打鍍銀，她此次首輪要碰上日本4屆大滿貫冠軍得主大坂直美。