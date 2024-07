納達爾次輪恐強碰喬帥、雙打對手比他老　前球王穆雷奧運後退休

▲網壇兩大天王喬科維奇與納達爾。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)生涯在紅土大滿貫橫掃14冠,他在個人的奧運最後一舞「雙線出擊」,男單首輪對手是世界第83的匈牙利選手富克索維奇(Marton Fucsovics),如果晉級,次輪很可能就要對決另一網壇天王喬科維奇(Novak Djokovic)。

▲西班牙蠻牛納達爾。(圖/達志影像/美聯社)

38歲的納達爾曾在2008年北京奧運單打、2016年里約奧運雙打摘金,他將在熟悉的羅蘭加洛斯球場迎來個人奧運最後一舞,他生涯14度在這個場地奪得法網冠軍,有著「紅土天王」的稱號,本屆巴黎奧運男單,他首輪要對上匈牙利選手富克索維奇,次輪很可能就要與另一位天王喬科維奇狹路相逢。

因為義大利球王辛納(Jannik Sinner)退賽而成為本屆奧運男單頭號種子的喬帥,在奧運舞台最佳成績是2008年北京奧運贏得單打銅牌,擁有24座大滿貫冠軍的他還在尋求個人奧運首金,他首輪對手是澳洲選手埃布登(Matthew Ebden)。

▲「小蠻牛」艾卡拉茲。(圖/達志影像/美聯社)

今年連奪法網與溫網男單冠軍的「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz),首輪對手是世界第275的黎巴嫩選手哈比卜(Hady Habib),狀態極佳的「小蠻牛」被視為男單金牌熱門人選之一。

▲西班牙大小蠻牛,納達爾與艾卡拉茲。(圖/翻攝自X)

艾卡拉茲還將在雙打項目合拍納達爾,「大小蠻牛」夢幻合體,兩人男雙首戰要對戰「年邁」的阿根廷組合,40歲的岡薩雷斯(Maximo Gonzalez)與36歲的摩爾泰尼(Andres Molteni)。

▲前英國球王穆雷。(圖/VCG)

兩屆奧運單打金牌、前英國球王穆雷(Andy Murray)則將在巴黎奧運後結束生涯,他因為溫網前動手術去除背部囊腫,最終退出了單打賽事,只與埃文斯(Dan Evans)一起參加雙打比賽。

Andy Murray and Angelique Kerber retiring at the same #Olympics. That's a wow.



Both were No. 1 and won 3 majors (all but the French Open). Both were amazing movers and counterpunchers.



Both will be automatic Hall of Famers, quite likely in the same induction class#getty pic.twitter.com/gkKvsJiVlU