謝淑薇、曹家宜巴黎奧運首輪對手出爐　詹家姊妹強碰東奧金牌組合

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運網球項目抽籤結果出爐，台灣一姐謝淑薇與20歲小將曹家宜首輪對手是羅馬尼亞組合貝古(Irina-Camelia Begu)、尼古列斯庫(Monica Niculescu)；詹家姊妹則籤運不佳，要強碰上屆東奧金牌組合捷克卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)與西尼亞可娃(Katerina Siniakova)。

謝淑薇睽違12年重返奧運殿堂，選了20歲小將曹家宜當搭檔，兩人本周首度在布拉格女網賽合拍就挺進女雙4強，隨後提前退賽，趕往巴黎適應場地。女雙籤表今(25)日下午出爐，謝曹配首輪對手是羅馬尼亞組合貝古、尼古列斯庫。

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▲謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

33歲的貝古大滿貫雙打最佳成績為澳網、法網打進4強，她參加過2016年里約奧運雙打賽事，當時止步首輪；36歲的尼古列斯庫大滿貫雙打最佳紀錄則是打到8強。

我國另一組女雙詹家姊妹則籤運不佳，抽到了上屆東奧金牌、本屆第2種子捷克卡雷茨科娃、西尼亞可娃，首輪就有硬仗。

▲詹詠然、詹皓晴。（圖／記者林敬旻攝）

被妹妹詹皓晴選為搭檔的詹詠然，6月擔任PLG總冠軍賽嘉賓時已宣布，本屆巴黎奧運是她個人的奧運最後一舞，也是最後一次披國家隊戰袍，「現在我希望把專注力放在照顧好自己的身體以及備戰。」詹家姊妹上屆東京奧運在首輪爆冷出局，2016年里約奧運則取得並列第5的成績。