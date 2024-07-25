運動雲

>

謝淑薇、曹家宜巴黎奧運首輪對手出爐　詹家姊妹強碰東奧金牌組合

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運網球項目抽籤結果出爐，台灣一姐謝淑薇與20歲小將曹家宜首輪對手是羅馬尼亞組合貝古(Irina-Camelia Begu)、尼古列斯庫(Monica Niculescu)；詹家姊妹則籤運不佳，要強碰上屆東奧金牌組合捷克卡雷茨科娃(Barbora Krejcikova)與西尼亞可娃(Katerina Siniakova)。

謝淑薇睽違12年重返奧運殿堂，選了20歲小將曹家宜當搭檔，兩人本周首度在布拉格女網賽合拍就挺進女雙4強，隨後提前退賽，趕往巴黎適應場地。女雙籤表今(25)日下午出爐，謝曹配首輪對手是羅馬尼亞組合貝古、尼古列斯庫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

▲謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

33歲的貝古大滿貫雙打最佳成績為澳網、法網打進4強，她參加過2016年里約奧運雙打賽事，當時止步首輪；36歲的尼古列斯庫大滿貫雙打最佳紀錄則是打到8強。

我國另一組女雙詹家姊妹則籤運不佳，抽到了上屆東奧金牌、本屆第2種子捷克卡雷茨科娃、西尼亞可娃，首輪就有硬仗。

▲亞運女子網球雙打，詹詠然、詹皓晴擊敗李亞軒、梁恩碩奪金。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹詠然、詹皓晴。（圖／記者林敬旻攝）

被妹妹詹皓晴選為搭檔的詹詠然，6月擔任PLG總冠軍賽嘉賓時已宣布，本屆巴黎奧運是她個人的奧運最後一舞，也是最後一次披國家隊戰袍，「現在我希望把專注力放在照顧好自己的身體以及備戰。」詹家姊妹上屆東京奧運在首輪爆冷出局，2016年里約奧運則取得並列第5的成績。

關鍵字： 2024奧運2024奧運網球2024奧運台灣之光謝淑薇曹家宜詹詠然詹皓晴

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

奧運足球／球迷鬧場暫停2小時　阿根廷補時進球越位1比2輸摩洛哥

奧運足球／球迷鬧場暫停2小時　阿根廷補時進球越位1比2輸摩洛哥

體育署長鄭世忠到巴黎奧運選手村　督工裝設50台移動式空調

體育署長鄭世忠到巴黎奧運選手村　督工裝設50台移動式空調

王齊麟揪甘心！訓練結束叫外送請後勤人員喝飲料

王齊麟揪甘心！訓練結束叫外送請後勤人員喝飲料

謝淑薇、曹家宜退出布拉格賽趕往巴黎　首次搭檔就闖4強

謝淑薇、曹家宜退出布拉格賽趕往巴黎　首次搭檔就闖4強

為奧運暖身！　謝淑薇曹家宜闖進布拉格女網賽4強

為奧運暖身！　謝淑薇曹家宜闖進布拉格女網賽4強

道奇補強游擊防區　簽下2屆國聯金手套

道奇補強游擊防區　簽下2屆國聯金手套

台灣羽球女神戴資穎現身　備戰巴黎奧運展現自信微笑

台灣羽球女神戴資穎現身　備戰巴黎奧運展現自信微笑

NBA轉播權換手！11年2.5兆天價合約　球團、球員身價齊漲

NBA轉播權換手！11年2.5兆天價合約　球團、球員身價齊漲

富邦悍將進駐大巨蛋練球　3連戰票房突破4.5萬

富邦悍將進駐大巨蛋練球　3連戰票房突破4.5萬

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

奧運足球／球迷鬧場暫停2小時　阿根廷補時進球越位1比2輸摩洛哥

體育署長鄭世忠到巴黎奧運選手村　督工裝設50台移動式空調

王齊麟揪甘心！訓練結束叫外送請後勤人員喝飲料

謝淑薇、曹家宜退出布拉格賽趕往巴黎　首次搭檔就闖4強

為奧運暖身！　謝淑薇曹家宜闖進布拉格女網賽4強

道奇補強游擊防區　簽下2屆國聯金手套

讀者回應

﻿

熱門新聞

1奧運足球阿根廷補時進球越位1比2輸摩洛哥

2體育署長到奧運選手村督工裝設移動式空調

3王齊麟揪甘心！叫外送請後勤人員喝飲料

4謝淑薇、曹家宜退出布拉格賽趕往巴黎

5為奧運暖身　謝淑薇曹家宜闖布拉格女網4強

最新新聞

1中華代表團巴黎奧運開幕進場名單

2雷千瑩射箭排名賽29位　稱動作張力太慢

3富邦大巨蛋練球　3連戰票房4.5萬

4南韓射箭小全智賢　林是見破世界紀錄

5謝淑薇、曹家宜巴黎奧運首輪對手出爐

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

中華隊奧運選手證及媒體證開卡過程

新北國王TPBL首輪第7順位選中陳將双　他缺席選秀會

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

老婆親自送「生日編髮」祝福　賴主恩出征巴黎奧運挑戰自我極限

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366