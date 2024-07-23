有「字母哥」也沒用！　希臘狂輸約基奇領軍的塞爾維亞22分

實習記者李立祥／綜合報導

希臘男籃今(23)日與塞爾維亞進行熱身賽最終戰，2隊都擁有NBA球星助陣，也被視為本次巴黎奧運奪牌熱門。不過由2屆MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領銜的希臘，本場比賽進攻當機，以72比94慘敗給3屆MVP長人約基奇(Nikola Jokic)所屬的塞爾維亞。

塞爾維亞憑藉流暢的傳球和三分火力，首節以26比21領先希臘，當家頭牌約基奇在第2節接管比賽，與米盧季諾夫(Nikola Milutinov)連線發揮，讓塞爾維亞帶著9分領先優勢進入下半場。

第3節，希臘靠著帕帕尼克勞(Kostas Papanikolaou)和拉倫扎基斯(Giannoulis Larentzakis)的三分球將分差縮小，但塞爾維亞還是能將比分拉開，終場以22分差擊敗希臘。

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塞爾維亞本場助攻達到30次，三分命中率44％，波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)更是在三分線上5投5中，拿下全場最高的19分；約基奇則上場24分鐘，拿下16分、8籃板、6助攻。

希臘怪物安戴托昆波得到17分、6籃板、4助攻；帕帕尼克勞（Kostas Papanikolaou）得到10分。籃板球部分，希臘搶下22個，塞爾維亞37個，其中10個為進攻籃板。

希臘巴黎奧運首戰要強碰加拿大，這是他們自2008年北京奧運後，再度踏上奧運賽場；塞爾維亞首戰則面對強大的美國夢幻隊。

▲約基奇(Nikola Jokic)表現出色，率塞爾維亞擊敗「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)領銜的希臘。（圖／VCG）