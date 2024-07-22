戴培峰收王建民第1球「我才賺爛」　笑稱沒買票搖滾區看神仙打架

▲戴培峰收藏王建民練投的球。（圖／截自運動雲YT）

記者楊舒帆／綜合報導

中職今年明星賽堪稱史上最頂，「神獸級對決」讓啦啦隊女孩籃籃狂喊「賺爛了、賺爛了！」其實最賺的是在「搖滾區」幫王建民蹲捕的戴培峰，他還偷偷留下王建民練投的第一顆球當紀念，22日他在社群發文，「我才賺爛！」讓球迷相當羨慕。

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戴培峰明星賽第二戰替補登場，7局下登上打擊區時，面對剛換上來投手陳仕朋，第一顆球往戴培峰頭頂飛過去，兩位悍將隊友已經講好要演一齣「大場面」，戴培峰作勢要上前找陳仕朋算帳，但其實一把抱住他，就算板凳清空也一團歡樂衝進場合照。

才剛主演完衝突戲碼，戴培峰9局上蹲捕則成為夢幻對決的最幸福「配角」，洪總登場打擊時，王建民接下投球任務，開始與戴培峰練投。王建民練投投出第一顆球時，鏡頭捕捉到這顆球沒有回傳，直接收進戴培峰的口袋。隨後洪一中、陳金鋒、彭政閔依序登場，戴培峰都近距離欣賞夢幻對決，而且最後一打席還把護具借給明星隊總教練葉君璋，讓他與林岳平搭擋完成最後一打席。

戴培峰前一戰9局蹲捕就曾接到王建民練投的一顆球，此戰替補當捕手又獲得最高待遇，被球迷熱議是「最賺的人」，他在社群threads發文說，「昨晚沒買票，還有全巨蛋看神仙打架最好的位置。還拿了神獸熱身的第一顆球回家紀念，我才賺爛！（笑）」賴智垣回應，「搖滾區，賺爛！」球迷紛紛刷留言直呼，「好羨慕！」

▲戴培峰明星賽近身球製造「大場面」後場中合照。（圖／江國豪提供）

▲ 2024中職明星賽，戴培峰與陳仕朋假意發生衝突，兩隊球員衝上場拍合照。（圖／記者李毓康攝）