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大谷翔平本季30轟出爐　道奇6轟「煙火秀」擊敗紅襪3連勝

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇22日（台灣時間）與紅襪交手系列賽第3戰，大谷翔平本季第30發全壘打出爐，道奇上演「煙火秀」單場6轟，最終以9比6擊敗紅襪。

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紅襪1局上下馬威，岡薩雷斯（Romy Gonzalez）掃出二壘安打，下一棒杜蘭（Jarren Duran）轟出本季第12發全壘打，取得2比0領先。

大谷翔平1局下第一打席遭到揮空三振，弗里曼（Freddie Freeman）隨後轟出陽春砲，帕黑斯（Andy Pages）、拉克斯（Gavin Lux）連續二壘安打扳平比數。

剛拿下全壘打大賽冠軍的賀南德茲（Teoscar Hernandez）3局下開轟，助道奇超前，拉克斯4局下也開砲，巴恩斯（Austin Barnes）5局下接力又敲全壘打，大谷翔平也開轟，演出「背靠背」全壘打。道奇上演煙火秀轟退紅襪先發克勞佛（Kutter Crawford）。

紅襪6局上反攻，吉田正尚敲安打推進跑者，兩出局後瑞法拉（Ceddanne Rafaela）掃安打追回1分。道奇8局下又發動一波攻勢，連續安打追加1分，海沃德（Jason Heyward）補上一發兩分砲，將比數拉開至9比3。

紅襪9局上還沒放棄，面對道奇終結者菲利浦斯（Evan Phillips） ，史密斯（Dominic Smith）、杜蘭連續二壘安打發動反攻，追回3分，道奇趕緊換上哈德森（Daniel Hudson）關門，製造雙殺才結束比賽。

大谷翔平這一發全壘打擊球初速116.7英里、飛行距離473英尺，根據記錄專家藍斯（Sarah Langs）表示，在2015年開始記錄以來，這發473英尺的全壘打排行道奇球場第二遠，僅次於史丹頓（Giancarlo Stanto）於2015年5月12日所敲出的475英尺大號全壘打。

藍斯指出，大谷翔平敲出本季第2發470英尺以上全壘打，追平道奇隊史佩德森（Joc Pederson）。生涯累計4發470英尺以上全壘打，排大聯盟史上第3，史丹頓10轟最多，楚特（Mike Trout）7轟第二名。

大谷翔平自2021年46轟、2022年34轟、2023年44轟之後，連續4季都達成30發全壘打，距離日、美合計250轟僅差1轟。

關鍵字： 大谷翔平全壘打道奇紅襪

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