「詹皇之子」布朗尼砍關鍵三分　遭FMVP質疑後連2戰得分上雙

Bronny James pulls back for the triple Lakers-Cavs tied at 89 late in Q4 on ESPN! pic.twitter.com/QoCQgKtMLK

記者游郁香/綜合報導

今年以次輪第55順位加盟湖人的「詹皇之子」布朗尼(Bronny James),疑似遭新科FMVP布朗(Jaylen Brown)質疑「不是職業球員」後,在夏季聯賽連2場得分上雙,包括今(19)日對騎士一役10投5中攻下13分、5籃板、3助攻和2火鍋,還砍進一顆關鍵的後撤三分,總算一雪前恥。

布朗尼雖然只是次輪末段新秀,但他的身分特殊,無論媒體或球迷都高度關注他的表現,他在夏季聯賽的前4戰合計31投僅7中,在拉斯維加斯的2場19投4中,手感相當低迷,塞爾提克新科FMVP布朗疑似在場邊向女友凱斯蕾(Kysre Gondrezick)說,「我不認為他是職業球員。」

▲詹皇之子布朗尼。(圖/VCG)

布朗事後緊急發文澄清,他很期待看著布朗尼成長,還說對方具備所有成功所需要的條件。在那之後,布朗尼一掃打鐵陰霾,昨(18)日對老鷹11投5中攻下12分,首度在夏季聯賽命中三分,單場包辦2記外線,幫助湖人以1分差險勝。

布朗尼延續前一戰的手感,今日出戰騎士一役,整場10投5中繳出13分、5籃板、3助攻和2火鍋的全能表現,還命中一記關鍵三分。決勝節還剩3分04秒左右,布朗尼擺脫防守後砍進後撤三分,湖人將分差縮小到87比89、2分差,終場反以93比89帶走勝利。

Bronny James hit clutch shots & had one of the best showings of his pro career in the Los Angeles Lakers’ 93-89 Summer League WIN over Cleveland!



13 PTS, 5 REB, 3 AST, 2 BLK, 5/10 FGM, 1/3 3PM, 25 MIN, WIN



Dalton Knecht: 20 PTS, 7 REB, 7/16 FGM

Jaylon Tyson (post to… pic.twitter.com/0xl1nCrQoq