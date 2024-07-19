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「詹皇之子」布朗尼砍關鍵三分　遭FMVP質疑後連2戰得分上雙

記者游郁香／綜合報導

今年以次輪第55順位加盟湖人的「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，疑似遭新科FMVP布朗(Jaylen Brown)質疑「不是職業球員」後，在夏季聯賽連2場得分上雙，包括今(19)日對騎士一役10投5中攻下13分、5籃板、3助攻和2火鍋，還砍進一顆關鍵的後撤三分，總算一雪前恥。

布朗尼雖然只是次輪末段新秀，但他的身分特殊，無論媒體或球迷都高度關注他的表現，他在夏季聯賽的前4戰合計31投僅7中，在拉斯維加斯的2場19投4中，手感相當低迷，塞爾提克新科FMVP布朗疑似在場邊向女友凱斯蕾(Kysre Gondrezick)說，「我不認為他是職業球員。」

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▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／VCG）

▲詹皇之子布朗尼。（圖／VCG）

布朗事後緊急發文澄清，他很期待看著布朗尼成長，還說對方具備所有成功所需要的條件。在那之後，布朗尼一掃打鐵陰霾，昨(18)日對老鷹11投5中攻下12分，首度在夏季聯賽命中三分，單場包辦2記外線，幫助湖人以1分差險勝。

布朗尼延續前一戰的手感，今日出戰騎士一役，整場10投5中繳出13分、5籃板、3助攻和2火鍋的全能表現，還命中一記關鍵三分。決勝節還剩3分04秒左右，布朗尼擺脫防守後砍進後撤三分，湖人將分差縮小到87比89、2分差，終場反以93比89帶走勝利。

布朗尼打出個人夏季聯賽代表作，《ClutchPoints》列出一項有趣的數據，自從疑似遭新科FMVP布朗批評後，「詹皇之子」這2戰場均能砍12.5分、3籃板和1火鍋，整體命中率提升到48%，三分命中率也回升到39%。

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／VCG）

▲詹皇之子布朗尼。（圖／VCG）

關鍵字： NBA湖人布朗尼詹姆斯詹皇

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