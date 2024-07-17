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陳柏均板清空凳當下有兩位學長護駕　平野惠一抱歉造成衝突

▲▼陳柏均在衝突後有兩位學長李振昌、曾頌恩在一旁安撫。（圖／截自CPBL TV）

▲陳柏均在衝突後有兩位學長李振昌、曾頌恩在一旁安撫。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／新北報導

中信兄弟投手陳柏均16日賽事6局下對富邦悍將捕手戴培峰時，連續3顆近身球而引發兩隊板凳清空衝突，他坦言，「不是故意的。」兄弟總教練平野惠一對自家洋投行為而造成衝突感到抱歉，也呼籲大家把焦點放在比賽。

陳柏均透露，賽後傳訊息給戴培峰，跟他說抱歉，不是有意要對他投近身球。談到投球狀況，他坦言，「狀況不太好，打球後沒發生過連續2顆，自己也很錯愕。想把球投進去，但直球狀況不佳。」

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生涯首度遇到「大場面」，當下陳柏均退開到旁邊，身旁有李振昌、曾頌恩站崗，他也透露，「其實當下還在想要怎麼投出好球，兩位學長說還是要用力丟，若用『放的』而投到紅中，還是算你的自責分。」克迪也建議他變換球種，用曲球搶好球數。衝突後，陳柏均回穩還三振張育成，他坦言，當下完全沒去想打者是誰，想辦法投出好球。

悍將總教練陳金鋒抗議艾士特在休息室喊叫，兄弟總教練平野惠一表示，「昨天狀況是洋投亢奮一點，導致衝突場面比較抱歉。畢竟陳柏均是年輕投手若投太甜的球會挨打，必須要投不好打的位置而導致失投，這種危險的球讓打者有情緒，而且他剛從二軍回來，完全可以理解。」

至於艾士特在休息室喊叫的反應，平野惠一則說，「我們洋投是想幫助自己球隊的年輕投手，但造成板凳清空，應是未來要避免的狀況。」

平野惠一強調，職棒是娛樂產業，需要打精彩比賽，所以應避免危險動作，也盡量不要挑釁，發生衝突很遺憾，希望職棒比賽不是因衝突而被關注，而是雙方都有美技，打出好的比賽而被關注。

關鍵字： 標題：1.兄弟投手陳柏均近身球引發衝突！總教練呼籲將焦點放在比賽2.陳柏均自家洋投行為引發板凳清空衝突，他坦言「不是故意的」3.中信兄弟投手陳柏均賽後致歉：投球狀況不佳，沒有意圖要投近身球4.平野惠一對陳柏均行為致歉，呼籲避免危險動作，將焦點放在比賽SEO標題：1.中信兄弟陳柏均近身球引發衝突，總教練平野惠一致歉2.陳柏均自家洋投行為引發板凳清空衝突，球迷震驚3.中信兄弟投手陳柏均賽後致歉：不是故意的，投球狀況不佳4.平野惠一對陳柏均行為抱歉，呼籲避免危險動作APP推播標題：1.兄弟投手陳柏均行為引發衝突

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