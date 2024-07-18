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3屆NBA灌籃王「不換腎就會死」　得知成千上萬人願救他哭了

▲▼3屆NBA灌籃王「跳豆」羅賓森。（圖／達志影像／美聯社）

▲3屆NBA灌籃王「跳豆」羅賓森。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

175公分的「跳豆」羅賓森(Nate Robinson)是NBA史上首位3屆灌籃王，他今年4月首度公開，若無法進行腎臟移植，恐無法活太久。《ESPN》近日登出羅賓森對抗腎衰竭的歷程，他早在18年前進入NBA時就發現腎臟問題，近年病況急遽惡化，好在熱心友人替他求援，結果有成千上萬人願捐腎給他，他忍不住落淚。

時間回到2005年秋天，來自華盛頓大學的羅賓森成了尼克新秀，他在球隊例行體檢中發現血壓偏高，隊醫卡拉漢(Lisa Callahan)告訴他應無大礙但需要留心。隔年春天，羅賓森某天早上醒來突然感到一陣噁心，做完血液檢查後，被告知腎臟似乎沒有正常運作，才導致他高血壓。

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▲▼前NBA灌籃王羅賓森(左)。（圖／達志影像／美聯社）

羅賓森還得知自己最終得接受腎臟移植手術，但他一心只想打球，想著距離那一天應該還很遙遠。時間快轉到2016年，羅賓森結束11年的NBA生涯，之後他還到海外打了2季，腎臟問題並沒有阻礙他的籃球生涯，他還成了4個孩子的爸，生活相當美滿。

直到2018年，他出現腎衰竭的症狀，之後開始進行透析治療，第一次直面死亡，對未來感到不確定，跌入黑暗之中，他告訴自幼的好友丹尼斯(Sylvester Dennis)，「我感覺自己從內部慢慢消亡。」他很清楚自己需要一顆腎臟，但他始終開不了口向身邊的人求助，「這不是問別人，『兄弟，我能借點糖嗎？』」

丹尼斯一直鼓勵羅賓森公開自己的病情，他直到2022年才在媒體上首次揭露此事。他的病情越來越嚴重，從每年一次的檢查變成每幾個月1次，甚至1個月好幾次，當他頭痛、視力模糊，開始咳嗽吐出像綠色膽汁的東西，他就得住進醫院，醫生擔心他的血壓過高會引發心臟病。

羅賓森多年來默默對抗腎衰竭，《ESPN》以「無聲戰鬥」來形容他的生存之戰。今年初作客前熱火隊魂哈斯倫(Udonis Haslem)與射手米勒(Mike Miller)一起主持的播客節目，羅賓森坦言，一向樂觀的自己，治療期間極度抑鬱。隨後《每日郵報》刊出他公開表示，如果無法接受腎臟移植，不確定還能活多久，消息震驚各界。

德州腎臟基金會總裁琼斯-史密斯(Tiffany Jones-Smith)也注意到羅賓森的新聞報導，主動聯繫了羅賓森，她發現這位前NBA球星根本並不在移植等待名單上，於是向他介紹國家腎臟登記處，並承諾會幫他聯繫專家和專科醫生。

羅賓森的友人也積極替他向外界求援，他在華盛頓大學美式足球隊的隊友強森(Tank Johnson)，製作了一部影片，並在5月3日春季比賽期間，在大螢幕上秀出一個網站，邀請觀眾點入評估自己是否適合捐贈腎臟。幾天後，華盛頓大學在官方社群媒體上發布該影片，羅賓森也轉發到自己的IG上。

大約1周過後，羅賓森正開車經過西雅圖時，他從一位朋友口中得知，有「成千上萬」人表達願意捐贈腎臟給他，他當下忍不住哭出來。

▲▼3屆NBA灌籃王「跳豆」羅賓森。（圖／達志影像／美聯社）

現在羅賓森專注於保持健康，好讓身體能接受移植手術，但最近他因血栓住院10天，還出現併發症需要緊急手術。他每天服用8種藥物，正努力降低血壓，希望在接下來的6到12個月內獲得新的腎臟。

羅賓森說，這個過程一點也不容易，「人們總認為，『喔，你應該能輕鬆得到一顆腎臟。』我也希望是這樣，但事實並非如此。」

▲羅賓森。（圖／達志影像／美聯社）

羅賓森已經開始思考重生後的生活，「以後我得到一顆腎臟時，我會回頭看這一切，就像『該死，我真的經歷了這一切。』我會珍惜那顆腎臟，我會把它當成寶寶一樣對待，我會做我應該做的一切。」

他坦言，若時光可以倒轉，回到最一開始的時候，他希望自己菜鳥季時就換腎，就算那意味著他得缺陣很長的時間，但只要能恢復健康，一切都值得。

關鍵字： NBA羅賓森Nate Robinson

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