「我已經全力以赴」　英格蘭總教練邵斯蓋特宣布辭職

▲索斯蓋特（Gareth Southgate）。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
根據英國足球協會證實，英格蘭在歐洲盃決賽以1比2輸給西班牙後，陣中主帥「南門」索斯蓋特（Gareth Southgate）辭去了總教練的職務，儘管英足總希望他繼續參加2026年的世界盃，但索斯蓋特思考過後，仍決定離開當了八年的總教練職位。
BREAKING: Gareth Southgate has LEFT his role as manager of the England national team.
It’s over. pic.twitter.com/jIuCwRhkJZ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
「作為一名自豪的英國人，為英格蘭隊效力並執教英格蘭隊是我一生的榮幸，這對我來說意味著一切，我已經全力以赴，索斯蓋特在一份聲明中說道，「但現在是改變的時候了，也是開啟新篇章的時候了，在柏林對陣西班牙的決賽是我作為英格蘭總教練的最後一場比賽」。
現年53歲的索斯蓋特，先前以球員身分為英格蘭隊出賽57次，而後作為總教練共執教了102場比賽，這項紀錄只有溫特伯頓（Walter Winterbottom）（139）和拉姆西（Sir Alf Ramsey）（113）執教英格蘭隊的次數比他多。
England have announced that Gareth Southgate will leave his role as England manager— B/R Football (@brfootball) July 16, 2024
102 games
64 wins
20 draws
18 defeats
63% win rate
2 major finals
…0 trophiespic.twitter.com/cvccUiDe3l
2016年執教英格蘭隊後，索斯蓋特率領英格蘭闖入2018年世界盃半決賽、2020年歐洲盃決賽和2022年世界盃8強，最後就是在德國闖入歐洲盃決賽。
「我有幸帶領一大批球員參加了102場比賽，」索斯蓋特接著表示，「他們每個人都為自己的球衣上印有三獅軍團的標誌而感到自豪，他們在很多方面都為自己的國家贏得了榮譽」。
Bukayo Saka on Instagram, paying tribute to Gareth Southgate after he left his role as England manager.— afcstuff (@afcstuff) July 17, 2024
“I’ll always be grateful for the memories we’ve made, how you supported me through everything and for all your work to make progress as a nation.”pic.twitter.com/kkcLzQF8p1
「我們擁有世界上最好的球迷，他們的支持對我來說意味著整個世界，我也是一名英格蘭球迷，永遠都是。」索斯蓋特最後在謝辭中感謝球迷。
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