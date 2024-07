「我已經全力以赴」　英格蘭總教練邵斯蓋特宣布辭職

▲索斯蓋特(Gareth Southgate)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

根據英國足球協會證實,英格蘭在歐洲盃決賽以1比2輸給西班牙後,陣中主帥「南門」索斯蓋特(Gareth Southgate)辭去了總教練的職務,儘管英足總希望他繼續參加2026年的世界盃,但索斯蓋特思考過後,仍決定離開當了八年的總教練職位。

「作為一名自豪的英國人,為英格蘭隊效力並執教英格蘭隊是我一生的榮幸,這對我來說意味著一切,我已經全力以赴,索斯蓋特在一份聲明中說道,「但現在是改變的時候了,也是開啟新篇章的時候了,在柏林對陣西班牙的決賽是我作為英格蘭總教練的最後一場比賽」。

現年53歲的索斯蓋特,先前以球員身分為英格蘭隊出賽57次,而後作為總教練共執教了102場比賽,這項紀錄只有溫特伯頓(Walter Winterbottom)(139)和拉姆西(Sir Alf Ramsey)(113)執教英格蘭隊的次數比他多。

2016年執教英格蘭隊後,索斯蓋特率領英格蘭闖入2018年世界盃半決賽、2020年歐洲盃決賽和2022年世界盃8強,最後就是在德國闖入歐洲盃決賽。

「我有幸帶領一大批球員參加了102場比賽,」索斯蓋特接著表示,「他們每個人都為自己的球衣上印有三獅軍團的標誌而感到自豪,他們在很多方面都為自己的國家贏得了榮譽」。

