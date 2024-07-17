復出首戰告捷　納達爾直落二輕取前球王之子晉級16強

▲納達爾 。（圖／路透社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天（17日）深夜出戰瑞典公開賽32強，在耗時1小時25分鐘後，納達爾以6比3、6比4「直落二」擊敗前世界球王伯格（Björn Borg）之子小伯格（Leo Borg）晉級16強，賽後接受採訪時納達爾也露出久違的笑容。

在兩盤的比賽中納達爾透過強勁回拍成功將伯格限制出手在他不見長的反手位置，迫使他大部分時間只能在肩膀以上擊球，外加關鍵時刻破發點的掌握，從而讓納達爾成功取得直落二的成績，收下比賽。

「對我來說，能與這位體育史上最偉大傳奇之一的兒子比賽是一種巨大的榮幸」，納達爾談到小伯格時說道，「我認為他打的相當好，他有著光明的未來，我祝他一切順利」。

Rafael Nadal becomes the first player ever to defeat Djokovic, Federer, Agassi and Borg pic.twitter.com/aU0gavPKOe — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 16, 2024

「在滿場觀眾面前比賽對我意義重大，這讓我有動力每天繼續訓練」，納達爾補充道，隨後他開玩笑的表示自己在19年後衛冕2005年當時的冠軍，並由衷感謝球迷。「即使在艱難的時刻，我也能在團隊的幫助下堅持下去，但當然球迷也有巨大的影響，他們給了我驚人的能量」。

獲勝後納達爾本賽季戰績提升至8勝5負，16強他將面對世界排名42、賽會五號種子諾里（Cameron Norrie），後者剛在32強比賽中以7比6（4）、6比4擊敗科瓦里克（Jozef Kovalík），在生涯交手紀錄中，納達爾以4比1領先諾里。