復出首戰告捷　納達爾直落二輕取前球王之子晉級16強

▲納達爾 。(圖/路透社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)今天(17日)深夜出戰瑞典公開賽32強,在耗時1小時25分鐘後,納達爾以6比3、6比4「直落二」擊敗前世界球王伯格(Björn Borg)之子小伯格(Leo Borg)晉級16強,賽後接受採訪時納達爾也露出久違的笑容。

在兩盤的比賽中納達爾透過強勁回拍成功將伯格限制出手在他不見長的反手位置,迫使他大部分時間只能在肩膀以上擊球,外加關鍵時刻破發點的掌握,從而讓納達爾成功取得直落二的成績,收下比賽。

「對我來說,能與這位體育史上最偉大傳奇之一的兒子比賽是一種巨大的榮幸」,納達爾談到小伯格時說道,「我認為他打的相當好,他有著光明的未來,我祝他一切順利」。

