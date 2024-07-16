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梅西為無法完賽痛哭　卡卡讚了不起的心態：他贏得全世界的愛

記者游郁香／綜合報導

阿根廷球王梅西(Lionel Messi)在美洲盃決賽傷退，坐在板凳席的他忍不住痛哭，滿場球迷不分阿根廷或哥倫比亞，呼喊著他的名字向他致敬，他的眼淚讓巴西傳奇球星卡卡(Kaka)肅然起敬，「現在他是擁有最多冠軍頭銜的球員，他哭了，因為他無法完成比賽，這種心態太了不起了。」

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西開心捧盃。（圖／達志影像／美聯社）

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梅西在美洲盃決賽進行到下半場第64分鐘，就因腳踝傷勢被迫離場，無法在場上帶領球隊拚到最後一刻，他在板凳席冰敷腳踝時崩潰痛哭，一旁的隊友摸了他的頭給予安慰，滿場球迷則呼喚著他的名字，還好效力義甲國際米蘭的隊友勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)在延長賽破網，幫助阿根廷以1比0完成2連霸。

送出關鍵助攻的洛·塞爾索(Giovani Lo Celso)第一時間就跑到場邊找梅西慶祝，隨後攻入致勝球的馬丁內斯也將梅西擁入懷中。馬丁內斯在卡達世界盃表現不佳而受到不少批評，他下定決心要在本屆美洲盃雪恥，他包辦了5顆進球贏得金靴獎，決賽的進球更是價值連城。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球後擁抱梅西 。（圖／達志影像／美聯社）

馬丁內斯將勝利獻給梅西，他表示是梅西給他信心，「他是一位偉大的領袖，他為我做了很多事情，我由衷地感謝他，這個冠軍是我能給他的最少的回報。」

多年來梅西在國家隊承受旁人無法想像的壓力，直到近5年連奪美洲盃、歐美超級盃(Finalissima)和世界盃冠軍，他才如釋重負，這一次他不必獨自承擔重擔，由隊友合力摘下冠軍金盃獻給他。

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃。（圖／達志影像／美聯社）

巴西傳奇球星卡卡讚嘆，人們總是說梅西不知道自己是梅西，他這一戰看到了這種情況，「他贏得了8座金球獎、世界盃和5個金靴獎，現在他是擁有最多冠軍頭銜的球員。他哭了，因為他無法完成比賽。這種心態太了不起了。」

「現場球迷的舉動令人難以忘懷，不僅是阿根廷球迷，甚至包括其他國家的球迷，當他們看到梅西哭泣時，他們開始高呼他的名字。」卡卡肅然起敬，「這是值得驕傲的事情。這就是梅西，他贏得了全世界的愛。」

梅西賽後破涕為笑，不忘邀請另外兩位36歲老隊友「天使」迪馬利亞(Angel Di Maria)與奧塔門迪(Nicolas Otamendi)一起高舉金盃，一如既往的謙虛與真誠，他也在社群媒體上要大家不要擔心，他的狀況良好，「希望能再次回到球場上，享受我最喜歡的事情。」

▲▼阿根廷完成美洲盃2連霸，梅西邀請迪馬利亞、奧塔門迪一起捧盃；勞塔羅·馬丁內斯攻進致勝球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷完成美洲盃2連霸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 足球美洲盃梅西阿根廷

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