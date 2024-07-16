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響尾蛇台灣日！李多慧、林襄率小龍女　味全龍尋求合作

▲味全龍小龍女參與亞歷桑那響尾蛇隊台灣日 。（圖／記者歐建智攝）

▲味全龍小龍女參與亞歷桑那響尾蛇隊台灣日 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

美國大聯盟台灣日再增一隊！亞歷桑那響尾蛇隊台灣日將在9月14日（台北時間）舉辦，味全龍將由李多慧與林襄帶領，派出5位「小龍女」去參與響尾蛇隊台灣日，球隊副領隊曲信恩也會前往，尋求與響尾蛇隊進行合作。

大聯盟台灣日由紐約大都會隊開啟，但今年大都會隊沒有再舉辦台灣日，但有水手、天使、運動家及國民隊都有舉辦台灣日，其中台鋼集團Wing Stars啦啦隊參與了水手、天使、運動家的台灣日。

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亞歷桑那響尾蛇隊將在9月14日（台北時間）舉辦，由帕菲克國際運動行銷主辦，找來味全龍、乖乖及達美航空合作。

味全龍將派出李多慧、林襄、小映、霖霖及琪琪5人前往美國，在響尾蛇隊台灣日表演台式應援，希望讓亞利桑那的球迷感受到台灣對棒球的熱情。

林襄去年在樂天桃猿參與天使隊及運動家隊台灣日，進行賽前表演，其中在天使隊台灣日與大谷翔平合照，且在運動家台灣日開球，這一次以味全龍啦啦隊身分去響尾蛇隊台灣日，期待可以去大峽谷走一走。

李多慧是第一次去美國，她說：「可以跟好朋友一起去，好期待。」小映表示，很期待去應援。霖霖則說，「要把台灣啦啦隊的熱情帶去美國，讓球迷 感受台式應援。」琪琪表示，之前都是看電視，期待在現場看大聯盟比賽。

味全龍領隊丁仲緯表示，球團會由副領隊曲信恩率領運科團隊去亞歷桑那，希望可以帶回新的東西，「3月時有去一趟，這一次去看如何加深雙方合作交流，再帶更多新的東西回來。」

帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示，亞歷桑那從春訓到大聯盟例行賽，再到秋季聯盟賽事，幾乎 一年到頭都有棒球比賽，要讓亞歷桑那球迷體驗台灣應援。

這一次響尾蛇隊台灣日，現場穿的球衣背後有「TAIWAN」字樣，背號是「8」，由於「8」有「發」的意義，象徵要讓台灣發發發。

▲味全龍小龍女參與亞歷桑那響尾蛇隊台灣日 。（圖／記者歐建智攝）

▲味全龍小龍女參與亞歷桑那響尾蛇隊台灣日 。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 中職棒球MLB響尾蛇台灣日李多慧林襄小映霖霖琪琪

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