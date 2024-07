布朗尼「1對4」跳超高冷靜搧鍋　球迷驚：這是詹皇？

Bronny James with the excellent defensive play to break up the Celtics fastbreak



BOS-LAL in Vegas on NBA TV pic.twitter.com/FBUfPwQuow — NBA (@NBA) July 16, 2024

記者游郁香/綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)在夏季聯賽手感冰冷,4戰合計31投7中,命中率僅23%,三分更是15投全落空,不過他今(16)日出戰塞爾提克一役,首節有一記精彩的封阻,他1人面對4名快攻的綠衫軍球員毫無懼色,高高躍起賞了對手一鍋,展現驚人的運動能力與防守直覺,讓不少球迷想起詹皇。

BLOCKED BY BRONNY pic.twitter.com/bO0VpSkzMe — Yahoo Sports (@YahooSports) July 16, 2024

布朗尼在今年選秀會以次輪第55順位前進湖人,新賽季有望與老爸詹姆斯(LeBron James)攜手征戰NBA,不過他在夏季聯賽進攻表現十分低迷,4戰合計31投7中,三分球15投0中,場均僅4.3分,另有3.8籃板,1.5助攻和1.3抄截。今日對綠衫軍,他也只有2分、3籃板和1助攻進帳,湖人終場以74比88慘輸。

Bronny James ELEVATES for the block to deny the alley-oop pic.twitter.com/2hgC3nEHuD — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 16, 2024

相較於慘不忍睹的投籃準度,布朗尼在防守端較有「亮點」,他今日首節面對4名快攻的綠衫軍球員,不僅毫無懼色,還冷靜地高高躍起搧鍋,不讓對手上演空中接力暴扣美技,充分展現遺傳自老爸詹姆斯的運動能力與防守直覺。

▲詹皇之子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)

布朗尼雖僅187公分,臂展達201公分,垂直起跳高度103公分,在今年參加聯合試訓的78名球員中名列第4,他成功攔阻對手的快攻,在社群媒體上引起熱議。有人說,「他絕對具備詹姆斯的直覺。」還有人驚呼道,「這是詹皇嗎?」也有球迷分析,「他在防守端遠比進攻端出色,可能是一個窮人版的比佛利(Patrick Beverley)。」

Bronny hits his first shot of the game late in the 4th quarter and the Lakers crowd goes wild!



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/DAIX21wu1W — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 16, 2024

儘管布朗尼在夏季聯賽沒有太多表現,不過他的身分特殊,一舉一動都受到矚目,當他此戰末節最後4分鐘命中高難度的「飄移」壓哨中距離時,整個球場都沸騰起來,今年夏季聯賽期間,也有不少小球迷找他簽名合影。

布朗尼在首戰三分8投0中後曾坦言,自己陷入小低潮,「我的出手沒進,但我只需要繼續練習,變得更好。」他知道自己永遠不可能成為像爸爸詹姆斯那樣的球員,他先前曾點名,自己的NBA榜樣是衫軍大將哈樂戴(Jrue Holiday)、懷特(Derrick White)和騎士當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Davion Mitchell)。

▲詹皇之子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)