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布朗尼「1對4」跳超高冷靜搧鍋　球迷驚：這是詹皇？

記者游郁香／綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)在夏季聯賽手感冰冷，4戰合計31投7中，命中率僅23%，三分更是15投全落空，不過他今(16)日出戰塞爾提克一役，首節有一記精彩的封阻，他1人面對4名快攻的綠衫軍球員毫無懼色，高高躍起賞了對手一鍋，展現驚人的運動能力與防守直覺，讓不少球迷想起詹皇。

布朗尼在今年選秀會以次輪第55順位前進湖人，新賽季有望與老爸詹姆斯(LeBron James)攜手征戰NBA，不過他在夏季聯賽進攻表現十分低迷，4戰合計31投7中，三分球15投0中，場均僅4.3分，另有3.8籃板，1.5助攻和1.3抄截。今日對綠衫軍，他也只有2分、3籃板和1助攻進帳，湖人終場以74比88慘輸。

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相較於慘不忍睹的投籃準度，布朗尼在防守端較有「亮點」，他今日首節面對4名快攻的綠衫軍球員，不僅毫無懼色，還冷靜地高高躍起搧鍋，不讓對手上演空中接力暴扣美技，充分展現遺傳自老爸詹姆斯的運動能力與防守直覺。

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

布朗尼雖僅187公分，臂展達201公分，垂直起跳高度103公分，在今年參加聯合試訓的78名球員中名列第4，他成功攔阻對手的快攻，在社群媒體上引起熱議。有人說，「他絕對具備詹姆斯的直覺。」還有人驚呼道，「這是詹皇嗎？」也有球迷分析，「他在防守端遠比進攻端出色，可能是一個窮人版的比佛利(Patrick Beverley)。」

儘管布朗尼在夏季聯賽沒有太多表現，不過他的身分特殊，一舉一動都受到矚目，當他此戰末節最後4分鐘命中高難度的「飄移」壓哨中距離時，整個球場都沸騰起來，今年夏季聯賽期間，也有不少小球迷找他簽名合影。

布朗尼在首戰三分8投0中後曾坦言，自己陷入小低潮，「我的出手沒進，但我只需要繼續練習，變得更好。」他知道自己永遠不可能成為像爸爸詹姆斯那樣的球員，他先前曾點名，自己的NBA榜樣是衫軍大將哈樂戴(Jrue Holiday)、懷特(Derrick White)和騎士當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Davion Mitchell)。

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼

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