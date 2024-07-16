勇士猛追「芬蘭司機」陷僵局　美記者曝「爵士獅子大開口」原因

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南、勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏告別4冠神射湯普森(Klay Thompson)，陸續簽下希爾德(Buddy Hield)、安德森(Kyle Anderson)等新援，並持續追求213公分的「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)，但爵士獅子大開口，要求交易包裹必須包含庫明加(Jonathan Kuminga)、波傑姆斯基(Brandin Podziemski)等多名灣區新星，談判陷入僵局。

勇士3巨頭宣告解體後，高層找來近5季三分進球數高居全聯盟之冠的神射希爾德(Buddy Hield)，當天王柯瑞(Stephen Curry)的新搭檔，並補進頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)及安德森(Kyle Anderson)，努力重整陣容。

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據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，勇士還是最積極延攬「芬蘭司機」馬卡南的隊伍，他們為此願意送出後場小將穆迪(Moses Moody)，多枚首輪選秀權、選秀互換權和次輪籤。

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）

但爵士想要的交易包裹，除了穆迪之外，還有入選年度新秀第1隊的21歲後衛波傑姆斯基、灣區前場大物庫明加及選秀權，勇士顯然無法接受這個方案。

《CBS體育》記者昆恩(Sam Quinn)分析，對勇士來說，他們需要庫明加、波傑姆斯基和馬卡南，來保持他們目前的競爭力，並在進入「後柯瑞」時代依舊擁有不錯的前景。但爵士並不樂見此事，若勇士保留陣中多名潛力新星，猶他透過交易獲得的選秀權，價值相對就沒那麼高，「這種僵局是可以理解的。」

27歲的馬卡南現有合約還剩1年，價值1800萬美元，爵士可在8月6日(當地時間)與他重新商談並延長合約。他預計在明年成為自由市場上的「頂級」自由球員，這位前NBA最佳進步獎得主，生涯場均能砍18.1分、7.3籃板和1.5助攻。

▲爵士「芬蘭司機」馬卡南。（圖／達志影像／美聯社）