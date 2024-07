神同步！小蠻牛連2年溫網封王後西班牙足球奪冠　兩天才同天捧盃

It's been a very good day for Spain pic.twitter.com/FRWAtIlGMt

記者游郁香/綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)完成溫網男單2連霸,連續2年,他在溫布頓封王後,西班牙足球代表隊都在世界大賽奪冠,去年是拿下女子世界盃冠軍,今年則在歐國盃稱王,年僅21歲的「小蠻牛」與剛滿17歲的巴塞隆納天才前鋒亞馬爾(Lamine Yamal)同天捧盃,對西班牙來說是非常美好的一天。

「小蠻牛」艾卡拉茲成功衛冕溫網男單冠軍,個人第4座大滿貫金盃到手,他生涯4度挺進大滿貫決賽都封王,至今仍保持100%的勝率,只有瑞士天王費德勒(Roger Federer)擁有比他更長的連勝紀錄(7勝0敗)。

「小蠻牛」僅是自1968年以來,第6位在同一年贏得法網和溫網男單冠軍的選手,其中他與「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)皆是西班牙人。

Carlos Alcaraz is only the sixth male player to win the French Open and Wimbledon singles trophy in the same year since 1968



Elite company for the Spaniard ???????? pic.twitter.com/ggDb4HSKCb