神同步！小蠻牛連2年溫網封王後西班牙足球奪冠　兩天才同天捧盃

It's been a very good day for Spain pic.twitter.com/FRWAtIlGMt — B/R Football (@brfootball) July 14, 2024

記者游郁香／綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)完成溫網男單2連霸，連續2年，他在溫布頓封王後，西班牙足球代表隊都在世界大賽奪冠，去年是拿下女子世界盃冠軍，今年則在歐國盃稱王，年僅21歲的「小蠻牛」與剛滿17歲的巴塞隆納天才前鋒亞馬爾(Lamine Yamal)同天捧盃，對西班牙來說是非常美好的一天。

When Alcaraz wins, Spain wins



Back-to-back years Spain takes home a major tournament when Alcaraz wins Wimbledon pic.twitter.com/SaG6VI0uyi — ESPN FC (@ESPNFC) July 14, 2024

「小蠻牛」艾卡拉茲成功衛冕溫網男單冠軍，個人第4座大滿貫金盃到手，他生涯4度挺進大滿貫決賽都封王，至今仍保持100%的勝率，只有瑞士天王費德勒(Roger Federer)擁有比他更長的連勝紀錄(7勝0敗)。

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「小蠻牛」僅是自1968年以來，第6位在同一年贏得法網和溫網男單冠軍的選手，其中他與「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)皆是西班牙人。

Carlos Alcaraz is only the sixth male player to win the French Open and Wimbledon singles trophy in the same year since 1968



Elite company for the Spaniard ???????? pic.twitter.com/ggDb4HSKCb — SportsCenter (@SportsCenter) July 14, 2024

值得一提的是，連續2年，艾卡拉茲贏得溫網男單冠軍後，西班牙足球代表隊都在世界大賽奪冠，去年是贏得女子世界盃冠軍，今年則是拿下隊史第4座歐國盃金盃，「小蠻牛」與自己國家的足球隊「神同步」締造冠軍榮耀，引起熱議。

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲、天才前鋒亞馬爾同天捧起金盃。（圖／達志影像／美聯社）

21歲的艾卡拉茲已經累計4座大滿貫金盃，西班牙足球隊陣中的17歲天才前鋒亞馬爾也捧起歐國盃冠軍，他日前才以16歲11個月27天成為歐國盃史上最年輕的進球者，他也是隊史首位在單屆大賽中至少送出4次助攻的球員。

歐國盃史上最多助攻紀錄由C羅(Cristiano Ronaldo)所保持，他6屆累計7次助攻，亞馬爾1屆就有4次助攻，效率相當驚人。來自西甲豪門巴塞隆納青訓營的亞馬爾，7月13日才度過17歲生日，他也是有史以來最年輕在世界盃或歐國盃決賽登場的球員，打破1958年由巴西傳奇球星比利(Pele)創下的紀錄。