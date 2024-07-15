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神同步！小蠻牛連2年溫網封王後西班牙足球奪冠　兩天才同天捧盃

記者游郁香／綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)完成溫網男單2連霸，連續2年，他在溫布頓封王後，西班牙足球代表隊都在世界大賽奪冠，去年是拿下女子世界盃冠軍，今年則在歐國盃稱王，年僅21歲的「小蠻牛」與剛滿17歲的巴塞隆納天才前鋒亞馬爾(Lamine Yamal)同天捧盃，對西班牙來說是非常美好的一天。

「小蠻牛」艾卡拉茲成功衛冕溫網男單冠軍，個人第4座大滿貫金盃到手，他生涯4度挺進大滿貫決賽都封王，至今仍保持100%的勝率，只有瑞士天王費德勒(Roger Federer)擁有比他更長的連勝紀錄(7勝0敗)。

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「小蠻牛」僅是自1968年以來，第6位在同一年贏得法網和溫網男單冠軍的選手，其中他與「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)皆是西班牙人。

值得一提的是，連續2年，艾卡拉茲贏得溫網男單冠軍後，西班牙足球代表隊都在世界大賽奪冠，去年是贏得女子世界盃冠軍，今年則是拿下隊史第4座歐國盃金盃，「小蠻牛」與自己國家的足球隊「神同步」締造冠軍榮耀，引起熱議。

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲、天才前鋒亞馬爾同天捧起金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲、天才前鋒亞馬爾同天捧起金盃。（圖／達志影像／美聯社）

21歲的艾卡拉茲已經累計4座大滿貫金盃，西班牙足球隊陣中的17歲天才前鋒亞馬爾也捧起歐國盃冠軍，他日前才以16歲11個月27天成為歐國盃史上最年輕的進球者，他也是隊史首位在單屆大賽中至少送出4次助攻的球員。

歐國盃史上最多助攻紀錄由C羅(Cristiano Ronaldo)所保持，他6屆累計7次助攻，亞馬爾1屆就有4次助攻，效率相當驚人。來自西甲豪門巴塞隆納青訓營的亞馬爾，7月13日才度過17歲生日，他也是有史以來最年輕在世界盃或歐國盃決賽登場的球員，打破1958年由巴西傳奇球星比利(Pele)創下的紀錄。

關鍵字： 網球溫網小蠻牛艾卡拉茲足球歐國盃西班牙亞馬爾

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