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拳擊超大團出戰巴黎！6選手力拚「人人站上頒獎台」

▲亞運女子拳擊57公斤級金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲「台灣女拳王」林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／綜合報導

中華拳擊代表隊於本屆巴黎奧運搶下6張門票，其中包含4位女選手黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴，2位男選手賴主恩、甘家葳，其中4位女拳手都是至少兩度站上五環舞台，這支繼1964年以來、相隔60年的「拳擊最大團」，每位選手都信心滿滿，希望力拚「人人站上頒獎台」！

台灣於單屆奧運史上拳擊項目最多選手參賽的一屆，是1964年的日本東京奧運。當時共派出了多達7位拳擊好手與會，包含王基瑩、李健次、徐鴻進、王基濋、姜平章、洪村福、陳培森7位台灣拳擊傳奇，今年奧運的6位參賽選手則為史上次多。

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▲亞運女子拳擊陳念琴不敵中國，獲銅牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲「拳擊女王」陳念琴。（圖／記者林敬旻攝）

本屆巴黎奧運代表隊當中，陳念琴為陣中參與過最多次奧運盛會的選手，她分別打過里約奧運、東京奧運，今年的巴黎奧運是她生涯第三屆奧運會，但她目前生涯尚未站上過奧運頒獎台，最好成績是上屆東京奧運8強。

▲亞運女子拳擊吳詩儀獲頒銅牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲「拳擊美少女」吳詩儀。（圖／記者林敬旻攝）

▲亞運男子拳擊賴主恩金牌戰不敵蒙古，獲銀牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲拳擊好手賴主恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲亞運男子拳擊甘家葳獲頒銀牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲拳擊好手甘家葳。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣女拳王」林郁婷與「拳擊美少女」吳詩儀在上屆東京奧運則都在16強止步，在東京奧運表現最出色的是打下銅牌的黃筱雯，這面獎牌也是台灣史上第一面奧運的拳擊項目獎牌，而兩位男選手賴主恩、甘家葳則都將是奧運初登場。

▲▼專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）


巴黎奧運田徑重要日程
7月27日起 男子拳擊輕次中量級(63.5公斤級) 賴主恩
7月27日起 女子拳擊雛量級(54公斤級) 黃筱雯
7月27日起 女子拳擊輕量級(60公斤級) 吳詩儀
7月28日起 男子拳擊輕中量級(71公斤級) 甘家葳
7月28日起 女子拳擊次中量級(66公斤級) 陳念琴
7月30日起 女子拳擊羽量級(57公斤級) 林郁婷

關鍵字： 巴黎奧運2024奧運2024奧運拳擊

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