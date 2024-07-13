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洋基、金鶯爆發全武行　金鶯主帥解釋動怒原因

▲洋基、金鶯全武行。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基、金鶯全武行。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（13日）以4比1擊敗美東龍頭巴爾的摩金鶯，兩隊在9局下半爆發嚴重衝突，金鶯隊外野手克耶斯塔克（Heston Kjerstad）在一次打擊中遭洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）頭部觸身球，金鶯主帥海德（Brandon Hyde）隨即被驅逐出場，賽後海德也解釋當下暴怒原因，洋基賈吉（Aaron Judge）、總教練布恩（Aaron Boone）也出面緩頰。

事情發生在9下1出局，洋基霍姆斯對克耶斯塔克投出一顆96.8英里的頭部觸身球，緊接著雙方板凳清空爆發衝突，兩邊牛棚也跑到投手丘附近支援避免讓事件升級，金鶯主帥海德對此感到相當生氣，忿忿不平的走上前與洋基休息區對峙，隨後海德遭驅逐出場，挨頭部觸身球的克耶斯塔克也被換下場，改由海伊斯（Austin Hays）上場代跑。

「我的選手的耳朵剛剛被擊中，」海德賽後解釋動怒原因，「我很沮喪，然後我看到洋基的休息室，他們向我揮手，對我大喊大叫，所以我當時非常生氣」。

克耶斯塔克進入腦震盪保護機制，洋基官方則明確表示希望他早日康復，一切順利。「我理解海德衝出來的原因，當你的球員被這樣打中著實很嚇人，但看起來霍姆斯也被對方針對，我不會多說什麼，只能說我很高興事態沒有進一步升級」。

洋基隊長賈吉則認為雙方都應該冷靜下來，「我認為只是一些正常的嘰嘰喳喳說話聲（指海德動怒原因），我知道他們的球員被投球擊中，但他們在衝突中抓住了我們，這邊有點太火爆了」。

這場比賽是雙方3連戰的第一場比賽，明天洋基將推派希爾（Luis Gil）掛帥先發，對上金鶯羅德里奎（Grayson Rodriguez）。

關鍵字： MLB紐約洋基金鶯

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