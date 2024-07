洋基、金鶯爆發全武行　金鶯主帥解釋動怒原因

▲洋基、金鶯全武行。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(13日)以4比1擊敗美東龍頭巴爾的摩金鶯,兩隊在9局下半爆發嚴重衝突,金鶯隊外野手克耶斯塔克(Heston Kjerstad)在一次打擊中遭洋基終結者霍姆斯(Clay Holmes)頭部觸身球,金鶯主帥海德(Brandon Hyde)隨即被驅逐出場,賽後海德也解釋當下暴怒原因,洋基賈吉(Aaron Judge)、總教練布恩(Aaron Boone)也出面緩頰。

Complete chaos in the Yankees-Orioles game as the benches cleared after Heston Kjerstad was hit in the head with a pitch pic.twitter.com/9W3ecV7gKR [廣告]請繼續往下閱讀... July 13, 2024

事情發生在9下1出局,洋基霍姆斯對克耶斯塔克投出一顆96.8英里的頭部觸身球,緊接著雙方板凳清空爆發衝突,兩邊牛棚也跑到投手丘附近支援避免讓事件升級,金鶯主帥海德對此感到相當生氣,忿忿不平的走上前與洋基休息區對峙,隨後海德遭驅逐出場,挨頭部觸身球的克耶斯塔克也被換下場,改由海伊斯(Austin Hays)上場代跑。

「我的選手的耳朵剛剛被擊中,」海德賽後解釋動怒原因,「我很沮喪,然後我看到洋基的休息室,他們向我揮手,對我大喊大叫,所以我當時非常生氣」。

Yankees take game one of the series against the Orioles by winning 4-1 pic.twitter.com/2ekrVbiaRl — Yankees Pod ???? (@YankeesPod) July 13, 2024

克耶斯塔克進入腦震盪保護機制,洋基官方則明確表示希望他早日康復,一切順利。「我理解海德衝出來的原因,當你的球員被這樣打中著實很嚇人,但看起來霍姆斯也被對方針對,我不會多說什麼,只能說我很高興事態沒有進一步升級」。

Benches clear between the Yankees and Orioles in Baltimore. pic.twitter.com/gtEdYC2YGD — MLB (@MLB) July 13, 2024

洋基隊長賈吉則認為雙方都應該冷靜下來,「我認為只是一些正常的嘰嘰喳喳說話聲(指海德動怒原因),我知道他們的球員被投球擊中,但他們在衝突中抓住了我們,這邊有點太火爆了」。

這場比賽是雙方3連戰的第一場比賽,明天洋基將推派希爾(Luis Gil)掛帥先發,對上金鶯羅德里奎(Grayson Rodriguez)。