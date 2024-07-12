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快訊／謝淑薇苦戰3盤止步溫網女雙4強　溫布頓跨季22連勝告終

▲▼溫網女雙謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG）

▲溫網女雙謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG，下同）

記者游郁香／綜合報導

尋求個人溫網第5冠的台灣網壇一姐謝淑薇，今晚(12日)與比利時老搭檔梅騰絲出戰女雙4強賽，對上第4種子美國湯森、捷克西妮亞可娃，首盤以6比3先下一城，次盤從0比3追到4比5，可惜沒能後來居上，以4比6讓出，雙方決勝盤前4局互保，台比組合接下來卻2度遭破發，以4比6落敗。謝淑薇的衛冕之路止步4強，個人溫網女雙跨季連勝紀錄停在22場。

謝淑薇本屆溫網「雙線出擊」，女雙與混雙都挺進最終4強。身為衛冕者的謝淑薇在女雙項目與老搭檔梅騰絲(Elise Mertens)榮膺頭號種子，今晚4強賽對上第4種子美國湯森(Taylor Townsend)、捷克西妮亞可娃(Katerina Siniakova)；值得一提的是，謝淑薇昨晚才在混雙擊敗湯普森，兩人連2天交手。

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雙方前2局各自保發，謝淑薇、梅騰絲第3局趁對手頻頻發球失誤，率先破發，接著第4局又順利保發，拉開3比1領先。台比組合第5局一度取得2個破發點，可惜都被化解，湯森、西妮亞可娃連拿了4分，追到2比3。雙方6、7兩局互保，台比組合隨後連下2局，花了39分鐘以6比3收下首盤。

▲▼溫網女雙謝淑薇、梅騰絲。（圖／VCG）

進入次盤，台比組合首局就遭到破發，湯森、西妮亞可娃2、3兩局連保帶破，讓謝淑薇、梅騰絲陷入0比3的劣勢，還好她們第4局及時止血回破，第5局再保發，追到了2比3。接下來4局雙方互保，戰成4比5，關鍵第10局，台比組合化解2個盤末點，最終還是沒能延長戰線，以4比6敗下陣來。

比賽來到決勝盤，雙方前4局互保，打成4比4，台比組合第5局遭到破發，第6局沒能回破，第7局再次被破，落入2比5被聽牌的不利局面。謝淑薇、梅騰絲8、9局連破帶保，追到了4比5，不過湯森、西妮亞可娃第10局順利保發，台比組合最終以4比6落敗。

謝淑薇、梅騰絲此役苦戰2小時12分鐘，以總盤數1比2無緣女雙決賽，謝淑薇的衛冕之路止步4強，溫網女雙跨季22連勝紀錄也告終。

謝淑薇稍晚還要聯手波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)出戰混雙4強賽，身為第7種子的台波聯軍將強碰紐西蘭第2種子羅莉芙(Erin Routliffe)、維納斯(Michael Venus)，比賽時間要晚間11點後才會確定。

關鍵字： 溫網謝淑薇女雙

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