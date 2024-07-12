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環法賽車隊自行車一夜之間11輛遭竊　總計損失約540萬台幣

▲圖吉斯（Anthony Turgis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖吉斯（Anthony Turgis）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

上週在環法自由車賽奪下一勝的道達爾能源車隊，在前天（10日）深夜傳出有11輛自行車被盜，其中包括在上周日特魯瓦舉行的第九賽道拿下單站冠軍圖吉斯（Anthony Turgis）2輛備車也遭歹徒洗劫一空。由於機械工具箱也被盜走，導致團隊很難製造備用自行車，總計損失大約為15萬4000歐元（約540萬新台幣）。

道達爾能源車隊在昨天清點車輛數量時，發現11輛征戰環法的自行車在利奧蘭當地夜間被盜，根據當地媒體報導稱，竊賊利用翹棍闖入卡車，偷走自行車後也把機械工具箱一併拿走，導致道達爾團隊很難緊急製造備用自行車，在被盜的11輛自行車中，有2輛是屬於上周在特魯瓦舉行的第九賽道獲得冠軍的圖吉斯。

「比賽會很複雜（如果發生機械事故），但我有與我一樣身高的隊友，如果我必須換騎，我可以借用我隊友的自行車，我們會處理，之後也許一切都會恢復」，圖吉斯無奈說道。

好消息是，道達爾車隊獲得了其他車隊的幫助以便完成之後第12賽道的比賽需求，新的車架、零件和工具將從法國西南部的服務場運送到環法自行車賽。「這是比賽的一部分，有點煩人，但不會打擾選手們，我們在原服務廠還有一些庫存和備用車架，但這對機械師的工具箱來說尤其煩人」車隊經理貝爾諾多（Jean-René Bernaudeau）受訪時說道。

關鍵字： 環法單車賽TotalEnergies車隊圖吉斯

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