環法賽車隊自行車一夜之間11輛遭竊　總計損失約540萬台幣

▲圖吉斯(Anthony Turgis)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

上週在環法自由車賽奪下一勝的道達爾能源車隊,在前天(10日)深夜傳出有11輛自行車被盜,其中包括在上周日特魯瓦舉行的第九賽道拿下單站冠軍圖吉斯(Anthony Turgis)2輛備車也遭歹徒洗劫一空。由於機械工具箱也被盜走,導致團隊很難製造備用自行車,總計損失大約為15萬4000歐元(約540萬新台幣)。

Tour de France Theft Sees 154,000 Euro Worth of Team Bikes Stolen from TotalEnergies Hotel



Stage 9 winner Anthony Turgis amongst those affected by overnight break in by criminals.https://t.co/HcbiAIZkc2