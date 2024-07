布朗尼夏聯次戰展現防守能力　「詹皇」邊熱身邊關注愛子

▲洛杉磯湖人「大皇子」布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的兒子兼隊友「大皇子」布朗尼(Bronny James),歷經前一戰因膝蓋痠痛休戰後,今(11)日迎來夏季聯賽第二次亮相,他全場雖僅拿下3分,但有5籃板、3助攻、2抄截、3阻攻的全面表現,然而湖人卻以76比80不敵邁阿密熱火,吞下夏季聯賽三連敗。

前役布朗尼於出戰沙加緬度國王的比賽,迎接披上紫金戰袍的第一戰,他全場上場22分鐘,9次出手命中2球,其中三分球3次出手盡墨、罰球2罰也都落空,僅拿下4分、2籃板、2助攻,他在賽後坦言緊張,但也認為會漸入佳境,正在美國隊集訓的爸爸「詹皇」,更是直言夏季聯賽的表現好壞,對布朗尼一點都不重要,他只希望愛子能汲取經驗,到NBA賽場上越來越進步。

由於湖人夏聯第二戰是「背靠背」迎戰金州勇士,賽前傳出布朗尼因為膝蓋痠痛,高掛免戰牌,最終湖人以24分之差大敗,相隔三天之後,湖人今天展開第三場夏聯比賽。

此戰布朗尼回歸,全場上陣了近29分鐘,雖然只出手3次命中1球拿下3分,但他同時有5籃板、3助攻、2抄截、3阻攻的全面成績,展現自己選秀前備受看好的防守能力,而今年選秀第17順位被湖人選進的射手柯奈特(Dalton Knecht)表現也漸入佳境,全場斬獲20分、9籃板。

