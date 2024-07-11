布朗尼夏聯次戰展現防守能力　「詹皇」邊熱身邊關注愛子

▲洛杉磯湖人「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的兒子兼隊友「大皇子」布朗尼(Bronny James)，歷經前一戰因膝蓋痠痛休戰後，今(11)日迎來夏季聯賽第二次亮相，他全場雖僅拿下3分，但有5籃板、3助攻、2抄截、3阻攻的全面表現，然而湖人卻以76比80不敵邁阿密熱火，吞下夏季聯賽三連敗。

前役布朗尼於出戰沙加緬度國王的比賽，迎接披上紫金戰袍的第一戰，他全場上場22分鐘，9次出手命中2球，其中三分球3次出手盡墨、罰球2罰也都落空，僅拿下4分、2籃板、2助攻，他在賽後坦言緊張，但也認為會漸入佳境，正在美國隊集訓的爸爸「詹皇」，更是直言夏季聯賽的表現好壞，對布朗尼一點都不重要，他只希望愛子能汲取經驗，到NBA賽場上越來越進步。

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由於湖人夏聯第二戰是「背靠背」迎戰金州勇士，賽前傳出布朗尼因為膝蓋痠痛，高掛免戰牌，最終湖人以24分之差大敗，相隔三天之後，湖人今天展開第三場夏聯比賽。

此戰布朗尼回歸，全場上陣了近29分鐘，雖然只出手3次命中1球拿下3分，但他同時有5籃板、3助攻、2抄截、3阻攻的全面成績，展現自己選秀前備受看好的防守能力，而今年選秀第17順位被湖人選進的射手柯奈特(Dalton Knecht)表現也漸入佳境，全場斬獲20分、9籃板。

LeBron prepares for Team USA game tonight... but not before watching Bronny ????



(via @NBA)pic.twitter.com/hXso1NhPd2 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 11, 2024

有趣的是，今天代表美國隊與加拿大展開奧運熱身賽首戰的「詹皇」，也把握賽前的熱身期間，邊拉筋熱身、邊用手機查看兒子的比賽表現，愛子之心展露無遺。