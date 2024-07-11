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巴黎奧運先遣人員明天啟程　代表團分13批陸續出發

▲巴黎奧運代表團 。（圖／體育署提供）

▲巴黎奧運代表團 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

巴黎奧運倒數15天！我國代表團蓄勢待發。教育部體育署表示，代表團各隊將分為13批陸續出發，先遣人員將於明天（12日）出發，處理賽會註冊等工作。

奧運會是全世界最高層級且規模最大的綜合性競技賽會，本屆巴黎奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，台灣共有16種運動種類、60位選手取得參賽資格，男、女選手分別為26位、34位，呼應了國際奧會的性別平等精神。

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體育署表示，傳統參賽強項如舉重、射箭及桌球等運動種類都取得了參賽資格，而輕艇競速及新興運動種類霹靂舞則是首次取得奧運參賽資格。

為了提升後勤與運動科學支援，體育署租用了膳食公寓、物理治療診所及運動中心，並特別成立巴黎奧運應變機制，讓選手能在安全環境下安心備戰，創造個人最佳成績。

體育署表示，代表團各隊已整備就緒，將分為13批陸續出發，先遣人員將於12日出發，處理賽會註冊等工作。為了讓代表隊養精蓄銳，選手及教練去程、返程原則均搭乘商務艙。

▲巴黎奧運代表團 。（圖／體育署提供）

▲巴黎奧運代表團 。（圖／體育署提供）

在團隊整備上，體育署已組成巴黎端與國內兩端的應變小組，提供選手在安全上最完整與即時的支持，以最高安全規格，保護每一位代表團成員。

為了建構更完整的後勤支援系統，體育署除了和外交部、駐法國代表處合作，洽妥法國勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心供我方使用，讓運動中心中繼站成為本屆代表團首創規劃。

同時偕同國訓中心與運科中心首次合作籌組運科支援團（30人），包括生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護，並租賃膳食公寓、物理治療診所以及運動中心3個支援據點，從訓練、治療及飲食服務，更完整提升國手們後勤與運動科學支援量能系統，作為選手在賽場上奮力拼搏時，最堅實的後盾，協助選手爭取奧運佳績。

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運

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