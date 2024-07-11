▲台灣女子藍隊以4勝1敗奪下瓊斯盃亞軍。（圖／攝自中華民國籃球協會 - CTBA）

文／中央社

瓊斯盃首戰不敵日本後，台灣女子藍隊表現漸入佳境，隨著昨以82比66擊敗菲律賓，最後以亞軍作收，總教練邱啟益認為是「不完美中的完美」。

瓊斯盃籃球邀請賽昨進行女子組最後一天賽事，首戰遭到日本痛宰的台灣藍隊迎戰菲律賓，靠著「小丁」林育庭、林蝶合計攻下29分，加上林文佑高效率挹注10分，最後輕鬆以16分之差獲勝，以4連勝為本屆瓊斯盃劃下句點，並進帳亞軍。

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台灣藍隊總教練邱啟益接受媒體聯訪時以「不完美中的完美」形容本屆賽事，他說：「其實我們跟日本隊的差距沒有這麼大，可能一開始不太適應3名裁判的吹判，加上又是第一場比賽，後來我們的表現漸入佳境，我相信如果是最後一場打日本，冠軍會是我們的。」 邱啟益認為，這批球員的表現都很平均，並特別感謝林育庭、彭詩晴的加入，傳承旅外經驗給年輕球員。

他說：「我覺得球員都很棒，但教練還需要再加強，我給自己不及格成績，國際賽功力還不到，必須再更多經驗努力。」 至於以大學生為班底的日本隊，在本屆瓊斯盃堪稱無敵，平均勝分達37.2分，最後帶著「不敗金身」奪冠，其中前鋒大脇晴更榮膺最有價值球員（MVP）。 至於女子組最佳5人，分別是日本的木下菜月、宮城樂子、大脇晴及泰國的昆川（Supavadee Kunchuan）、菲律賓的潔丹妮兒（Jack Danielle Animam）。