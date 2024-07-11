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陳鴻文對戰兄弟10連敗史上最多　對單一球隊最長連敗排第2

▲樂天桃猿投手陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿投手陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿陳鴻文昨天（10日）對戰中信兄弟先發5局失5分，吞下本季第4敗，但卻是跨季8連敗，而且對戰中信兄弟跨季10連敗，是史上對戰兄弟最多連敗的投手。

陳鴻文昨天對中信兄弟先發，前3局沒有失分，隊友在4局上先攻下1分，但他4局下無人出局先被王威晨、許基宏及陳俊秀連續被3支安打失2分，1出局後被張志豪打出二壘安打再失1分，5局下再被2支安打及隊友1次失誤丟2分。

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他在5局投球用96球，被6支安打，1次三振、1次保送，失5分，本季第14場出賽、第5次先發，勝投還要開張，而且吞下4敗，但有1次中繼成功，防禦率4.60。

聯盟賽後紀錄上寫著陳鴻文對戰中信兄弟跨季10連敗，從2020年10月4日後援2局敗投開始，到昨天為止的27場對戰都未勝投，吞下跨季對戰10連敗，其中先發4敗、中繼或後援有6敗，不過期間也有4場對戰救援成功、1場救援和局。

中職過往紀錄中，之前對戰中信兄弟包括前身兄弟象在內，最多連敗的投手是前中信鯨謝承勳，他在2001年7月4日起到2004年6月3日是對戰兄弟象9連敗。陳鴻文打破了謝承勳的紀錄。

而陳鴻文是中職史上第3位對戰單一球隊10敗的投手，前2人分別是林英傑在2011年3月20日到2012年9月5日對戰Lamgio桃猿11連敗、許文雄2003年3月21日到2007年4月8日對誠泰COBRAS的10連敗。陳鴻文已經平了許文雄紀錄。對戰兄弟再1敗就會再追上林英傑紀錄。

陳鴻文在2007年加盟美職小熊隊，最高層級升到小聯盟3A，距離大聯盟只差一步，在2012年3月自請離隊，回國到國訓隊訓練，該年年底參加中職選秀，獲得兄弟象第一指名。

他在兄弟象及中信兄弟待到2017年，之後被釋出隔年2018年轉隊到富邦悍將，2022年球季結束沒有在球團60人保護名單，他選擇在2023年加盟樂天桃猿。
 

關鍵字： 中職棒球

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