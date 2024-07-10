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快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

記者游郁香／綜合報導

尋求5連霸奧運金牌的美國夢幻男籃，最近正在拉斯維加斯集訓，預計明(11)日與加拿大進行熱身賽，今(10日)晚卻驚傳陣中的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)因膝傷退隊，《Andscape》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)隨後確認，今年NBA冠軍隊塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)將遞補雷納德的位置。

自從2019年夏天轉戰快艇後，雷納德屢次受到膝傷困擾，他在2021年西區準決賽遭逢右膝前十字韌帶傷勢，因而缺席了整個2021-22賽季；2022-23賽季首輪G3賽前爆出右膝嚴重腫脹，最後確認是半月板撕裂；今年季末則受右膝發炎困擾，曾在G2、G3歸隊，球隊卻都吞敗，最終他因復原狀況不佳再次高掛免戰牌。

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▲▼2屆FMVP雷納德退出美國奧運男籃夢幻隊。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

▲2屆FMVP雷納德退出美國奧運男籃夢幻隊。（圖／翻攝自X／USA Basketball）

雷納德雖入選美國巴黎奧運男籃最終的12人名單，但消息來源表示，快艇和NBA都擔心他參加奧運可能會造成膝蓋進一步損傷，但球隊不能阻止球員代表國家出征奧運，因此退出是他本人與美國隊共同的決定。

美國籃協在聲明中提到，「過去幾周裡，Kawhi一直在為奧運做準備，並在拉斯維加斯進行了幾次強而有力的訓練。他覺得自己準備好參賽，然而他尊重美國籃協和快艇的決定，他們認為他最好在這個夏天剩餘的時間，為即將到來的賽季做好準備，而不是參加巴黎奧運。」

《The Athletic》指出，這位攻守俱佳的6屆全明星這幾個月深受膝蓋痠痛與發炎所苦，最可能頂替他的是今年冠軍隊塞爾提克的後場大將懷特。《Andscape》記者史皮爾斯隨後確認，懷特將取代雷納德在美國隊的位置。

現年30歲的懷特防守能力出色，在剛結束的賽季繳出生涯新高的場均15.2分，三分命中率接近40%，是2023-24賽季年度防守第2隊成員，不過他生涯從未入選過全明星賽。

《CBS體育》記者昆恩(Sam Quinn)分析，美國籃協選擇由懷特頂替雷納德可能有2個主要因素，首先他們需要另一名注重防守的後衛，美國隊之前曾因無法守住對手後衛而受到傷害；其次懷特就算上場機會不多也不會抱怨，這對於團隊的凝聚力很重要。

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