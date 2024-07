快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

An update on Kawhi Leonard from the USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/84TjYpc90i

記者游郁香/綜合報導

尋求5連霸奧運金牌的美國夢幻男籃,最近正在拉斯維加斯集訓,預計明(11)日與加拿大進行熱身賽,今(10日)晚卻驚傳陣中的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)因膝傷退隊,《Andscape》記者史皮爾斯(Marc J. Spears)隨後確認,今年NBA冠軍隊塞爾提克後場大將懷特(Derrick White)將遞補雷納德的位置。

自從2019年夏天轉戰快艇後,雷納德屢次受到膝傷困擾,他在2021年西區準決賽遭逢右膝前十字韌帶傷勢,因而缺席了整個2021-22賽季;2022-23賽季首輪G3賽前爆出右膝嚴重腫脹,最後確認是半月板撕裂;今年季末則受右膝發炎困擾,曾在G2、G3歸隊,球隊卻都吞敗,最終他因復原狀況不佳再次高掛免戰牌。

▲2屆FMVP雷納德退出美國奧運男籃夢幻隊。(圖/翻攝自X/USA Basketball)

雷納德雖入選美國巴黎奧運男籃最終的12人名單,但消息來源表示,快艇和NBA都擔心他參加奧運可能會造成膝蓋進一步損傷,但球隊不能阻止球員代表國家出征奧運,因此退出是他本人與美國隊共同的決定。

美國籃協在聲明中提到,「過去幾周裡,Kawhi一直在為奧運做準備,並在拉斯維加斯進行了幾次強而有力的訓練。他覺得自己準備好參賽,然而他尊重美國籃協和快艇的決定,他們認為他最好在這個夏天剩餘的時間,為即將到來的賽季做好準備,而不是參加巴黎奧運。」

《The Athletic》指出,這位攻守俱佳的6屆全明星這幾個月深受膝蓋痠痛與發炎所苦,最可能頂替他的是今年冠軍隊塞爾提克的後場大將懷特。《Andscape》記者史皮爾斯隨後確認,懷特將取代雷納德在美國隊的位置。

