詹皇輸了！厄文第1個傳訊息搶人　K湯曝選獨行俠4大原因

Klay Thompson thinks Kyrie and Luka will get him cleaner looks



"I don't think you can stick to me as much as you could do in the past with guys like Luka and Kyrie out there. That was attractive to me."



(Via @MikeACurtis2 ) pic.twitter.com/90hF5ID0qZ — NBACentral (@TheDunkCentral) July 9, 2024

記者游郁香/綜合報導

當神射湯普森(Klay Thompson)今夏投入自由市場後,傳出湖人天王詹姆斯(LeBron James)隨即打電話招攬對方,但K湯在加盟獨行俠記者會上透露,達拉斯雙星之一厄文(Kyrie Irving)才是第1個傳訊息給他的人,厄文在達拉斯的表現激勵了K湯,這位4冠神射也揭露他選擇獨行俠的4個重要原因。

"I'm very grateful for my time at Golden State, but I just felt like moving on could just re-energize me, and do something special for the rest of my career."



Klay Thompson speaks during his press conference



(via WFAA/YT)pic.twitter.com/vnYM2PTtD4 — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 9, 2024

湯普森上季與勇士談續約卡關,又因上半季表現低迷被降為替補,最終雙方今夏分道揚鑣。K湯坦言上,上季在灣區並不像過去那麼愉快,「能擺脫那種情況並重新開始,這很棒。」他強調自己很感激在金州度過的13年時光,「我只是覺得轉換環境可以重新激發我的能量,讓我在生涯剩下的時間完成一些特別的事。」

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。(圖/達志影像/美聯社)

湯普森透露,獨行俠雙星之一厄文是今夏第1個傳訊息給他的人,「他表達了對來到這裡有多麼感激,這座城市和這支球隊如何接納他。」他表示,厄文在獨行俠的經歷激勵了自己,「他們接近贏得總冠軍,我認為我可以幫助他們克服困難。」

▲獨行俠厄文。(圖/達志影像/美聯社)

湯普森透露,自己與厄文是2011年同梯新秀,兩人本來就是好友,還兩度攜手披美國隊戰袍出戰國際賽,「我一直是他的球迷,防守他真的是地獄,現在能站在另一邊真是太好了。」

談到為何選擇獨行俠時,湯普森點出4大原因,「因為他們擁有年輕球員、球隊的打球風格、球團對球員的世界級待遇,以及這是座熱愛籃球的美麗城市。」

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。(圖/達志影像/美聯社)

湯普森相信在「金童」唐西奇(Luka Doncic)和厄文身邊打球,能讓他獲得更好的出手機會,「我認為對手不能像以前那樣緊盯著我,因為有像唐西奇和厄文這樣的球員在場上,這對我來說很有吸引力。」

▲獨行俠唐西奇。(圖/CFP)

湯普森對獨行俠兩位禁區主力加福德(Daniel Gafford)、里夫利二世(Dereck Lively II)印象深刻,他指出兩人擋拆後快速切入的運動能力,以及籃下的終結能力都很棒。

"At this point in my career, you still can't leave me open. And I can guard... I know I can help this team whether it's the knowledge I've gained or big scoring nights. I still know I can be a very, very good player in this league."



- Klay Thompsonpic.twitter.com/dMmA24nDz7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 9, 2024

儘管歷經2次重大傷病,加上年紀漸長,湯普森已不再是聯盟攻守最全能的後衛,但他警告對手,「在我生涯的這個階段,你仍然不能放我投,而且我也能防守。我知道無論是我所學到的知識還是在得分方面的出色表現,我都可以幫助這支球隊,我仍然可以成為這個聯盟非常、非常出色的球員。」