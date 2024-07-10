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詹皇輸了！厄文第1個傳訊息搶人　K湯曝選獨行俠4大原因

記者游郁香／綜合報導

當神射湯普森(Klay Thompson)今夏投入自由市場後，傳出湖人天王詹姆斯(LeBron James)隨即打電話招攬對方，但K湯在加盟獨行俠記者會上透露，達拉斯雙星之一厄文(Kyrie Irving)才是第1個傳訊息給他的人，厄文在達拉斯的表現激勵了K湯，這位4冠神射也揭露他選擇獨行俠的4個重要原因。

湯普森上季與勇士談續約卡關，又因上半季表現低迷被降為替補，最終雙方今夏分道揚鑣。K湯坦言上，上季在灣區並不像過去那麼愉快，「能擺脫那種情況並重新開始，這很棒。」他強調自己很感激在金州度過的13年時光，「我只是覺得轉換環境可以重新激發我的能量，讓我在生涯剩下的時間完成一些特別的事。」

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▲▼4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森透露，獨行俠雙星之一厄文是今夏第1個傳訊息給他的人，「他表達了對來到這裡有多麼感激，這座城市和這支球隊如何接納他。」他表示，厄文在獨行俠的經歷激勵了自己，「他們接近贏得總冠軍，我認為我可以幫助他們克服困難。」

▲▼獨行俠厄文、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森透露，自己與厄文是2011年同梯新秀，兩人本來就是好友，還兩度攜手披美國隊戰袍出戰國際賽，「我一直是他的球迷，防守他真的是地獄，現在能站在另一邊真是太好了。」

談到為何選擇獨行俠時，湯普森點出4大原因，「因為他們擁有年輕球員、球隊的打球風格、球團對球員的世界級待遇，以及這是座熱愛籃球的美麗城市。」

▲▼4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森相信在「金童」唐西奇(Luka Doncic)和厄文身邊打球，能讓他獲得更好的出手機會，「我認為對手不能像以前那樣緊盯著我，因為有像唐西奇和厄文這樣的球員在場上，這對我來說很有吸引力。」

▲獨行俠厄文、唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

湯普森對獨行俠兩位禁區主力加福德(Daniel Gafford)、里夫利二世(Dereck Lively II)印象深刻，他指出兩人擋拆後快速切入的運動能力，以及籃下的終結能力都很棒。

儘管歷經2次重大傷病，加上年紀漸長，湯普森已不再是聯盟攻守最全能的後衛，但他警告對手，「在我生涯的這個階段，你仍然不能放我投，而且我也能防守。我知道無論是我所學到的知識還是在得分方面的出色表現，我都可以幫助這支球隊，我仍然可以成為這個聯盟非常、非常出色的球員。」

關鍵字： NBA獨行俠湯普森勇士K湯唐西奇厄文詹姆斯

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