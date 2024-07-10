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阿根廷闖美洲盃決賽！5年僅輸過2場　梅西進球立功：本屆很難

記者游郁香／綜合報導

球王梅西(Lionel Messi)今(10)日率阿根廷出戰美洲盃4強賽，他與24歲的「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲(Julian Alvarez)都取得進球，率隊以2比0力退加拿大，現在距離衛冕冠軍僅差1步，他們決賽的對手將是哥倫比亞與烏拉圭之間的勝方，梅西對團隊達成的一切直呼瘋狂。

▲▼阿根廷球王梅西、「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

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挑戰2連霸美洲盃冠軍的阿根廷，今日與加拿大爭搶決賽門票，藍白軍團上半場控球率遠勝對手，第22分鐘，「梅西保鑣」德保羅(Rodrigo De Paul)傳中，「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲接到球後射門得分，幫助阿根廷先馳得點。24歲的阿爾瓦雷茲年紀輕輕已囊括職業與國際賽場的各大賽冠軍，如今又在美洲盃進球。

球王梅西則在下半場第51分鐘建功，恩佐·費爾南德斯(Enzo Fernandez)在禁區嘗試射門，對方門將順勢往球的方向撲去，但突然出現在他面前的梅西把球碰進球門，阿根廷將領先擴大到2比0，硬漢門神馬丁尼茲(Emiliano Martinez)在比賽結束前又有一次重要的撲救，阿根廷2比0挺進決賽。

根據統計，阿根廷近5年踢了61場比賽，取得45勝、14平，僅輸過2場，狀態相當驚人；在47屆美洲盃中，他們更有62%的時間(29屆)，不是冠軍就是亞軍得主。

▲▼阿根廷球王梅西、「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

梅西獲得4強賽單場最佳球員，他賽後表示，「這個團隊所做的一切，阿根廷國家隊所做的一切，都是瘋狂的。經過這場比賽後，人們會更加重視我參加過的所有決賽，以及所有老一輩的球員。」

「這是一次艱難的美洲盃，非常艱辛，氣溫也很高。我們再次進入決賽，這一點值得被強調。」梅西說，「我知道這些都是最後的戰役，我正在盡情享受它們。」

▲▼阿根廷球王梅西、「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西、德保羅。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美洲盃阿根廷梅西足球

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