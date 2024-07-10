阿根廷闖美洲盃決賽！5年僅輸過2場　梅西進球立功：本屆很難

Never, ever take for granted what this Argentina team is doing. The one from 10 years ago made three finals in three years. And that was impressive. This one has three finals, with two trophies won and a Finalissima. ???????? pic.twitter.com/YiNfoWrhEV — Roy Nemer (@RoyNemer) July 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

球王梅西(Lionel Messi)今(10)日率阿根廷出戰美洲盃4強賽，他與24歲的「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲(Julian Alvarez)都取得進球，率隊以2比0力退加拿大，現在距離衛冕冠軍僅差1步，他們決賽的對手將是哥倫比亞與烏拉圭之間的勝方，梅西對團隊達成的一切直呼瘋狂。

▲阿根廷球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）

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挑戰2連霸美洲盃冠軍的阿根廷，今日與加拿大爭搶決賽門票，藍白軍團上半場控球率遠勝對手，第22分鐘，「梅西保鑣」德保羅(Rodrigo De Paul)傳中，「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲接到球後射門得分，幫助阿根廷先馳得點。24歲的阿爾瓦雷茲年紀輕輕已囊括職業與國際賽場的各大賽冠軍，如今又在美洲盃進球。

JULIÁN ÁLVAREZ SCORES FOR ARGENTINA! ????????pic.twitter.com/F9E5IZm9KQ — Roy Nemer (@RoyNemer) July 10, 2024

球王梅西則在下半場第51分鐘建功，恩佐·費爾南德斯(Enzo Fernandez)在禁區嘗試射門，對方門將順勢往球的方向撲去，但突然出現在他面前的梅西把球碰進球門，阿根廷將領先擴大到2比0，硬漢門神馬丁尼茲(Emiliano Martinez)在比賽結束前又有一次重要的撲救，阿根廷2比0挺進決賽。

LIONEL MESSI SCORES FOR ARGENTINA! ????????pic.twitter.com/x1F7dClWsX — Roy Nemer (@RoyNemer) July 10, 2024

根據統計，阿根廷近5年踢了61場比賽，取得45勝、14平，僅輸過2場，狀態相當驚人；在47屆美洲盃中，他們更有62%的時間(29屆)，不是冠軍就是亞軍得主。

▲阿根廷「小蜘蛛」阿爾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

梅西獲得4強賽單場最佳球員，他賽後表示，「這個團隊所做的一切，阿根廷國家隊所做的一切，都是瘋狂的。經過這場比賽後，人們會更加重視我參加過的所有決賽，以及所有老一輩的球員。」

「這是一次艱難的美洲盃，非常艱辛，氣溫也很高。我們再次進入決賽，這一點值得被強調。」梅西說，「我知道這些都是最後的戰役，我正在盡情享受它們。」

▲阿根廷球王梅西、德保羅。（圖／達志影像／美聯社）