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瓊斯盃男籃挺女籃願領同額出賽費　籃協：還是會給男籃5000元

▲瓊斯盃中華藍、中華白球員合照。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華男、女籃出賽費差2000元惹議。（圖／籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

瓊斯盃中華隊男、女籃本屆出賽費相差2000元，「同工不同酬」引發爭議。稍早中華男籃藍、白兩隊共同聲明，若籃協堅持只給女籃選手每人3000元，男籃球員願比照辦理，對此籃協表示尊重男籃決定，「本次瓊斯盃，無論工會會員或是非會員，籃協仍提供男籃出賽費每場5000元。」

瓊斯盃男、女籃出賽費不同調，男子組每人每場5000元，女子組則是3000元，女籃選手每人硬生生少了2000元，引發爭議。籃協澄清絕對沒有不照顧女籃仍難平怒火，中華男籃藍、白兩隊選手稍早透過職籃工會發表聲明力挺女籃，強調不該因性別有差別待遇，「如果最終中華籃協決定僅給女籃選手每場3000元，男籃選手也將主動以一致標準處理。」

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對此籃協在最新聲明中反問，「如果籃協建議女籃每場出賽費5000元，工會會不會認為不公平？男籃比賽票房好，出賽場次多，應該高於女籃5000元才合理？工會是否正確解讀了男女平權，仍待商榷。」

籃協表示，尊重男籃挺女籃的決定，卻指出「藍、白男籃教練團均表示不知情，且男籃全體球員並未明確表達或是否簽署授權工會宣布同意出賽費為3000元，部分球員甚至不知此事？」

籃協重申，「本次瓊斯盃，無論工會會員或是非會員，籃協仍提供男籃出賽費每場5000元。籃協遵從體育署署長鄭世忠登高一呼，針對本次瓊斯盃女籃出場費一事，於未來所有賽事儘速提出符合各界期待之方案，感謝女籃國手辛勞。」

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