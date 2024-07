蟻人艾德華茲自認「美國男籃第1選擇」　點名KD是關鍵時刻領袖

Anthony Edwards on how he fits in with Team USA: “I’m still the number one option. Y’all might look at it differently…They’ve got to fit in around me. That’s how I feel.” (via @BenGolliver ) pic.twitter.com/ru4eqfrDuZ

記者游郁香/綜合報導

「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)常被球迷戲稱為「喬丹之子」,就算來到美國隊,他依舊自信爆棚,儘管陣中有3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮,被問到誰是第1進攻選擇時,「蟻人」毫不猶豫回應是自己。

▲美國男籃艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

22歲的艾德華茲是NBA當紅的新生代球星,他有著驚人的運動能力,打球極具觀賞性,他的暴扣美技時常被拿來與「籃球之神」喬丹比較,連喬丹本人都承認兩人有一些相似之處。除了超齡球技,「蟻人」有著與生俱來近乎傲慢的自信,這特質在他來到美國夢幻男籃後,依舊沒有改變。

當被問到誰是美國本屆奧運男籃的第1選擇?艾德華茲微笑回答,「我仍然是第一選擇。我是說,你們可能會有不同的看法,但我自己沒有任何不同的感覺。是的,我只是到場上做自己,投籃、防守,其他人得圍繞著我打球,這就是現狀。」

