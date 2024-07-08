蟻人艾德華茲自認「美國男籃第1選擇」　點名KD是關鍵時刻領袖

Anthony Edwards on how he fits in with Team USA:



“I’m still the number one option. Y’all might look at it differently…They’ve got to fit in around me. That’s how I feel.”



(via @BenGolliver)



pic.twitter.com/ru4eqfrDuZ — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 7, 2024

記者游郁香／綜合報導

「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)常被球迷戲稱為「喬丹之子」，就算來到美國隊，他依舊自信爆棚，儘管陣中有3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮，被問到誰是第1進攻選擇時，「蟻人」毫不猶豫回應是自己。

▲美國男籃艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

22歲的艾德華茲是NBA當紅的新生代球星，他有著驚人的運動能力，打球極具觀賞性，他的暴扣美技時常被拿來與「籃球之神」喬丹比較，連喬丹本人都承認兩人有一些相似之處。除了超齡球技，「蟻人」有著與生俱來近乎傲慢的自信，這特質在他來到美國夢幻男籃後，依舊沒有改變。

當被問到誰是美國本屆奧運男籃的第1選擇？艾德華茲微笑回答，「我仍然是第一選擇。我是說，你們可能會有不同的看法，但我自己沒有任何不同的感覺。是的，我只是到場上做自己，投籃、防守，其他人得圍繞著我打球，這就是現狀。」

Anthony Edwards:



“When the game is on the line who’s our alpha? I think Kevin Durant, he better be… that’s who I came to see”



“Who I look to for advice? of course KD, that’s my favorite player of all time, anything I wanna ask I go straight to him” pic.twitter.com/GO2OvUbj9c — ???????????????????? ✰ (@Hatedzs) July 8, 2024

不過若是進入比賽關鍵時刻，艾德華茲認為「領袖」會是自己的偶像杜蘭特，「他是最佳人選，這就是我的看法。」

2屆FMVP杜蘭特今夏將追求個人奧運第4金，目前他與「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)都是3枚奧運金牌並列隊史第1。KD奧運生涯共拿下435分，場均19.6分，是美國隊史得分王，總籃板數118個、封阻16個則名利第3；71次助攻排在第4。

杜蘭特擁有美國奧運男籃3個最高的場均得分，包括在東京奧運創下的20.7分，他也是美國隊上屆奧運能奪金的最大功臣。

▲美國男籃杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）