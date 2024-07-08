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不到1小時2世界紀錄被打破　瑪秀琪克、基皮耶貢創田徑歷史

▲烏克蘭跳高選手瑪秀琪克（Yaroslava Mahuchikh）打破世界紀錄。（圖／路透）

▲烏克蘭跳高選手瑪秀琪克（Yaroslava Mahuchikh）打破世界紀錄。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

烏克蘭跳高選手瑪秀琪克（Yaroslava Mahuchikh）以2.10公尺的成績，在田徑鑽石聯賽巴黎站創下世界紀錄，不到1個小時，肯亞「中長跑女王」基皮耶貢（Faith Kipyegon）也創下1500公尺世界紀錄。

瑪秀琪克先跳過2.01公尺，再跳過2.03公尺，之後又挑戰2.07公尺，並把握第2次機會成功越過，創下烏克蘭選手紀錄。隨後她挑戰2.10公尺，並在第1次嘗試就成功，打破保加利亞選手柯絲塔迪諾娃（Stefka Kostadinova）在1987年世錦賽創下的2.09公尺世界紀錄。

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據世界田徑總會報導，瑪秀琪克表示自己在賽前感覺可以跳2.07公尺，甚至是2.10公尺，最後她也成功做到了，並開心的表示，「我為烏克蘭在世界田徑史上留下了印記。」

而在瑪秀琪克打破世界紀錄不到1小時後，基皮耶貢也以3分49秒04秒，刷新自己去年創下的1500公尺世界紀錄，賽後她表示，「我知道要破世界紀錄是有可能的，因為我最近在肯亞跑得很快。」她在肯亞奧運選拔賽上跑出了3分53秒98的成績，「我來這裡只是專注比賽，目標再度拿到奧運金牌。」

▲肯亞「中長跑女王」基皮耶貢（Faith Kipyegon）刷新1500公尺世界紀錄。（圖／路透）

▲肯亞「中長跑女王」基皮耶貢（Faith Kipyegon）刷新1500公尺世界紀錄。（圖／路透）

關鍵字： 鑽石聯賽田徑瑪秀琪克基皮耶貢世界紀錄2024奧運巴黎奧運

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