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平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

▲▼岳政華、克迪。（圖／中信兄弟提供）

▲岳政華（右）。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟7日作客統一獅大巨蛋賽事，岳政華轟出全壘打引發爭議，兄弟總教練平野惠一認為大巨蛋外野白色椅子確實影響視線，也稱讚岳政華在尚未確定為全壘打前全力衝刺跑壘。

岳政華3局上從古林睿煬手中轟出全壘打，一開始先在三壘停下來，直到三壘審比出全壘打手勢才跑回本壘，平野惠一表示，「三壘審跟他說是全壘打，我有看到。因為他一開始不知道，所以盡量往前衝到三壘，是很好的跑壘。」

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這發全壘打引起統一獅總教練林岳平「跨欄」抗議，但維持原判，平野惠一坦言，「的確是椅子顏色有所影響，通常椅子不會選擇白色。在大巨蛋剛建好就有人反映，當時也跟選手確認，椅子的顏色是否影響守備視線，不過這一球攝影機拍得滿清楚。」

談到先停在三壘，岳政華表示，「因為看到球被傳回來所以先不要亂跑，裁判有說是全壘打才跑回來，那球掌握不錯。」對戰古林睿煬首打席敲游擊滾地球，第二打席開轟，岳政華透露打擊策略，「他的直球很快，打擊會議有提到策略，按照策略擊球，他投直球頻率高，看能不能掌握到，不過前一打席直球也沒打好，他的直球真的不好打，有設定到也不一定打得好。」

關鍵字： 棒球中信兄弟統一獅岳政華爭議

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