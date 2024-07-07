守護神回歸！大都會牛棚繳出完美表現　5比2擊敗海盜



▲大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz）禁賽10場後歸隊拿下救援。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會今（7日）與海盜進行系列賽第2戰，靠著牛棚輪番壓制，以及當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）禁賽結束歸隊，終場大都會以5比2戰勝。

先發投手皮特森（David Peterson）在投了4.1局失2分後退場，當時大都會以3比2領先，大都會換上右投布托（José Buttó），他也繳出1.2局沒有被敲安、無失分，拿下本季第3勝。

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據大聯盟官網報導，布托生涯出賽19場，其中先發15場，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也解釋，希望讓右投手上場面對海耶斯（Ke’Bryan Hayes），並且有提前跟他說第5局上場，「他看起來非常好，最大的問題是要適應他的角色，只要我們給他足夠的時間做好準備，他就能發揮。」

接續上場的賈瑞特（Reed Garrett）、努納茲（Dedniel Núñez）各完成1局無失分，9局交給守護神狄亞茲，他也不負眾望成功守住勝利，拿下本季第8次救援成功。門多薩賽後表示，「當你知道第9局有狄亞茲準備上場時，這是一場完全不同的比賽，我能更積極的將先發投手皮特森換下。」他也稱讚牛棚，「這是一場巨大的勝利，牛棚今天做得非常出色。」

經歷使用外部物質遭禁賽10場處分，今天回到場上的狄亞茲表示，「我感覺非常好，一切都準備好了，但我對第1位打者克魯茲（Oneil Cruz）之後有點急躁，因為我丟出觸身球。但穩定下來後，就繼續試著投出好球。」

另外，他也因禁賽關係向隊友、教練們道歉，「我向大家道歉，因為這10天我沒有辦法幫助球隊，現在我回到球隊了，你們都在我身邊支持我，一切都太棒了。」