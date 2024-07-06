莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

WTT曼谷球星挑戰賽男雙決賽今(6日)晚登場，由台灣師徒檔莊智淵、高承睿對上日本組合張本智和、松島輝空，台灣師徒檔率先以11比6、6比11、11比7聽牌，可惜4、5兩局以4比11、8比11敗下陣來，終場以總局數2比3落敗，雖沒能贏得冠軍，拿下亞軍仍是兩人在WTT賽事的最佳成績。

43歲的「桌球教父」莊智淵即將第6度登上奧運殿堂，與相差24歲的徒弟高承睿在奧運團體賽搭配雙打項目，兩人本周先在WTT曼谷球星挑戰賽暖身，一路挺進男雙冠軍賽。

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莊智淵稍早先與南韓好手安宰賢爭搶男單4強門票，雙方鏖戰了5局，莊智淵終場以11比5、9比11、12比10、11比13、6比11惜敗；晚間10點左右換搭擋19歲徒弟高承睿出戰男雙決賽，碰上日本組合張本智和、松島輝空。

▲師徒檔莊智淵、高承睿。（圖／VCG）

莊智淵、高承睿首局中後段拉開8比5、3分領先，雖一度被逼成8比8平手，仍及時穩住在局末取得10比6、4個局點，以11比6先下一城。雙方次局一路激戰到8比8，張本智和、松島輝空隨後連下2分，得到2個局點，以11比8扳平戰局。

莊智淵、高承睿第3局重整旗鼓，以3比1開局後一路保持領先，以11比7率先聽牌，可惜台灣師徒組合第4局突然遇到亂流，以4比11讓出，雙方總局數來到2比2。比賽來到決勝第5局，莊智淵、高承睿從4比8追到7比8，可惜沒能一鼓作氣扭轉局勢，最後以8比11敗下陣來，收下亞軍。