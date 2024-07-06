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吉田正尚9上續命追平轟！　紅襪延長賽奪勝氣走洋基

實習記者李立祥／綜合報導

紅襪打者吉田正尚今（6日）在客場對洋基的比賽擔任大功臣，在9局下2出局二壘有人情況下，敲出價值連城的2分砲，將比分扳成3比3平手，延長賽再靠著瑞法拉（Ceddanne Rafaela）2分砲的幫助下，紅襪終場以5比3奪勝。

在這個打席中，吉田面對洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes），從2好0壞一直纏鬥到2好3壞，最終在第8球鎖定二縫線速球攻擊，一棒將球掃出右外野大牆，將比賽拖入延長。

▲紅襪吉田正尚9下敲追平轟。（圖／達志影像／美聯社）

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▲紅襪吉田正尚9下敲追平轟。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《Sponichi Annex》也提到這發全壘打是吉田自4月21日（臺灣時間）後再度開轟，就是一發關鍵續命轟，吉田也聊到當下心情，「能在這麼好的場面打出全壘打，最終與大家一起慶祝勝利，真的很開心。」甚至還表示這場是他在紅襪生涯的「巔峰時刻」。

吉田也提到洋基終結者霍姆斯，「他的球速快且變化多，在全壘打之前的2顆球雖然是好球，但我都打成了界外，所以當時感覺有點煩，但最終我慢慢調整，結果就很好。」吉田也表示當時沒想到自己會敲全壘打，「2出局後史密斯（Dominic Smith）上壘，雖然我不指望能打出全壘打，但我努力將球數帶到滿球數，然後持續纏鬥，最終得到好的結果。」

美聯東區競爭激烈，紅襪能從世仇洋基逆轉奪勝相當重要，吉田也表示，「洋基排名在我們之上，我們需要一場一場積累勝利，這樣才能有更多機會，希望我們能多打出這樣的比賽。」

吉田連同前3戰客場對馬林魚的比賽開始，累積17打數6安打，敲出1轟、5打點，攻擊指數0.353／0.389／0.529，好表現也讓總教練柯拉（Alex Cora）說，「從邁阿密之行後，正尚找回了節奏。」對此吉田回應，「之前的比賽我也有過4打席無安打，找到感覺又突然失去的情況比在日本更頻繁，希望能保持良好的狀態。」

▲紅襪延長10局上靠著瑞法拉（Ceddanne Rafaela）2分砲獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪延長10局上靠著瑞法拉（Ceddanne Rafaela）2分砲獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球紅襪吉田正尚洋基

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