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普洛法追平砲、馬恰多再見轟　教士力退響尾蛇奪3連勝

▲馬恰多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬恰多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今（4日）坐鎮主場迎戰響尾蛇，前8局還領先5分的教士，9上遭響尾蛇打線單局灌進6分反倒變成落後的一方，但教士越9下靠著普洛法（Jurickson Profar）的追平砲，加上馬恰多（Manny Machado）轟出再見全壘打，以10比8擊敗響尾蛇，有驚無險的收下3連勝。

響尾蛇1局上率先發動攻勢，佩德森（Joc Pederson）纏鬥第8顆球後咬中教士先發瓦奎茲（Randy Vásquez）一記失投的95英里速球，一棒扛出中外野大牆形成2分砲，幫助球隊先馳得點。

教士則是在4局下展開反攻，梅里歐（Jackson Merrill）先敲出2分打點的三壘安打，隨後佩羅塔（David Peralta）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）各補上一支帶有打點的安打，4局結束教士反超以5比2領先。6局下教士再發動攻勢，東岡凱爾擊出一發383英尺遠的2分砲，領先優勢擴大到領先5分。

響尾蛇2到8局沒有得分，9局上吹起反攻的號角，湯瑪斯（Alek Thomas）在一出局滿壘時轟出生涯第一支滿貫全壘打，隨後卡洛爾（Corbin Carroll）敲安上壘，下一棒格里楚克（Randal Grichuk）逮中一顆紅中變速球轟出左外野2分砲，響尾蛇單局進帳6分，以8比7反超。

拒絕認輸的教士在9局下發動進攻，普洛法逮中偏高91英里速球，直接轟出右外野大牆，追成平手，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）保送後，下一棒馬恰多轟出再見全壘打，個人本季第12轟，讓教士主場史上最多、滿場47171名觀眾陷入瘋狂，教士贏得3連勝。

「這個團隊就是這樣建立的，我們需要戰鬥，」馬恰多賽後受訪時說道，「就像我們一整年所做的那樣，我們現在有棒球界最好的球員，一同上場並贏得比賽，隊友普洛法追平了比分，才讓我們有機會在同一局中像對手說再見。」馬恰多最後表示，今天這支再見全壘打是他生涯打過最好的全壘打之一。

關鍵字： MLB教士響尾蛇普洛法馬恰多

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