普洛法追平砲、馬恰多再見轟　教士力退響尾蛇奪3連勝

▲馬恰多(Manny Machado)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士今(4日)坐鎮主場迎戰響尾蛇,前8局還領先5分的教士,9上遭響尾蛇打線單局灌進6分反倒變成落後的一方,但教士越9下靠著普洛法(Jurickson Profar)的追平砲,加上馬恰多(Manny Machado)轟出再見全壘打,以10比8擊敗響尾蛇,有驚無險的收下3連勝。

響尾蛇1局上率先發動攻勢,佩德森(Joc Pederson)纏鬥第8顆球後咬中教士先發瓦奎茲(Randy Vásquez)一記失投的95英里速球,一棒扛出中外野大牆形成2分砲,幫助球隊先馳得點。

教士則是在4局下展開反攻,梅里歐(Jackson Merrill)先敲出2分打點的三壘安打,隨後佩羅塔(David Peralta)、東岡凱爾(Kyle Higashioka)各補上一支帶有打點的安打,4局結束教士反超以5比2領先。6局下教士再發動攻勢,東岡凱爾擊出一發383英尺遠的2分砲,領先優勢擴大到領先5分。

響尾蛇2到8局沒有得分,9局上吹起反攻的號角,湯瑪斯(Alek Thomas)在一出局滿壘時轟出生涯第一支滿貫全壘打,隨後卡洛爾(Corbin Carroll)敲安上壘,下一棒格里楚克(Randal Grichuk)逮中一顆紅中變速球轟出左外野2分砲,響尾蛇單局進帳6分,以8比7反超。

拒絕認輸的教士在9局下發動進攻,普洛法逮中偏高91英里速球,直接轟出右外野大牆,追成平手,柯朗沃斯(Jake Cronenworth)保送後,下一棒馬恰多轟出再見全壘打,個人本季第12轟,讓教士主場史上最多、滿場47171名觀眾陷入瘋狂,教士贏得3連勝。

It ain't over 'til Manuel Arturo Machado says it's over. pic.twitter.com/4LSUvemYtR