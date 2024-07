法國PK大戰5比3險勝　C羅歐國盃「最後一舞」止步8強

▲C羅(Cristiano Ronaldo)與姆巴佩(Kylian Mbappe)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐國盃今(6日)進入8強淘汰賽,第二戰由「高盧雄雞」法國迎戰葡萄牙,雙方在正規時間、延長賽都沒能取得進球,在點球大戰中法國5點全進,最終就以5比3勝出。法國成功闖進4強,4強對手將是西班牙,而葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)歐洲盃「最後一舞」則止步於8強。

Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappe have nothing but respect for each other pic.twitter.com/ZPBp4jn2zx