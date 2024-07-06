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法國PK大戰5比3險勝　C羅歐國盃「最後一舞」止步8強

▲羅納度（Cristiano Ronaldo）與姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲C羅（Cristiano Ronaldo）與姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國盃今（6日）進入8強淘汰賽，第二戰由「高盧雄雞」法國迎戰葡萄牙，雙方在正規時間、延長賽都沒能取得進球，在點球大戰中法國5點全進，最終就以5比3勝出。法國成功闖進4強，4強對手將是西班牙，而葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）歐洲盃「最後一舞」則止步於8強。

比賽第20分鐘，法國赫南德茲（Theo Hernandez）嘗試遠射，遭葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）擋下。第41分鐘輪到葡萄牙發動攻勢，在一波自由球中B費（Bruno Fernandes）選擇直接射門，但彈道歪掉，雙方以0比0進入中場休息。

兩隊在下半場進攻逐漸升溫，第50分鐘法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）利用一記漂亮的1過2後起腳射門，仍被葡萄牙守門員柯斯塔擋下。第61分鐘葡萄牙展開反擊，B費起腳被法國門將邁尼昂（Mike Maignan）守住，2分鐘後萊昂（Rafael Leao）持球傳中給費雷拉（Vitinha），後者射門但再度遭邁尼昂擋下，邁尼昂短時間內兩波成功防守讓球迷歡聲雷動。

接下來幾波進攻，兩隊都未能越雷池一步，以0比0進入延長賽。延長賽第93分鐘葡萄牙柏納多席瓦（Bernardo Silva）妙傳給C羅，無奈C羅將球踢飛，沒能把握絕佳機會為隊建功，隨後法國一哥姆巴佩因傷勢提前退場，此前帶傷上陣的他身體能負荷的程度儼然已到極限，下場後姆巴佩馬上治療鼻樑傷勢。

延長賽雙方仍不相上下，比賽迎來最終的點球大戰，法國隊第1點登貝萊（Ousmane Dembele）順利踢進取得第一點，葡萄牙則是交給C羅操刀，C羅選擇踢左側，成功進球扳平第1點。第2點兩隊也都進球，比賽在第3點出現分水嶺，葡萄牙菲力克斯（Joao Felix）射門中柱，法國取得領先，最終法國在5點全進的好表現下以5比3帶走勝利，晉級4強。

關鍵字： 足球歐洲盃葡萄牙法國C羅

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